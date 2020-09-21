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Де й о котрій 24 вересня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 322

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

24 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • кварт. 287, 1;
  • вул. Воїнівінтернаціоналістів, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Приходька, 30, 32, 34/5,
  • пров. Тополевий, 3,
  • вул. Театральна, 28, 30, 31/20, 33,
  • вул. Шевченка, 22/30,
  • вул. Першотравнева, 32, 36/8,
  • вул. Гагаріна, 13, 15/34, 17/47,
  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Гайдамацька, 25-46,
  • вул. Ліщинова, 4-31,
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10,
  • пров. Космонавтів, 1-9,
  • пров. Бородинський, 20-31,
  • пров. Чорноморський, 4-17,
  • пров. Грузинський, 1-10.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії графік
компанія «Інтера Люкс»

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