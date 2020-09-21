Де й о котрій 24 вересня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 322

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

24 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

кварт. 287, 1;

вул. Воїнівінтернаціоналістів, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: