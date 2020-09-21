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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Волейболістка з Кременчука завоювала золото Європи

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 557

  

Вітаємо нашу спортсменку

16-20 вересня в Ізмірі (Туреччина) відбувся чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед юнаків та дівчат до 18 років. Змагання принесли радісні новини для України та Кременчука. Золото завоювали дівчата Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко, друге місце теж посіли дівчата з України Анна Чечельницька та Дар’я Романюк. Серед хлопців перше місце посіла команда з України Євген Бойко та Вячеслав Омельчук. 

  

В складі української команди, яка посіла перше місце, була кременчужанка, вихованка КДЮСШ №2 Ангеліна Хміль, яка в 2016 році під керівництвом тренера Вероніки Кіреєвої (зараз Гончаренко) посіла перше місце на чемпіонаті України «Дитяча Ліга» серед дівчат 2003 року народження. А в 2017 році Ангеліна продовжила навчання в спортивному інтернаті Запоріжжя, після чого досягла ще більших успіхів у пляжному волейболі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: волейбол
компанія «Інтера Люкс»

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