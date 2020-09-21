З 12 жовтня київський поїзд може замінити електричка. Про це ТЪ стало відомо з власних джерел на залізниці.
Судячи з листа регіональним філіям, з метою вивільнення пасажтрських локомотивів та їх перерозподілу, заплановано перерозподіл составів з пасажирських районів на состави електропоїздів, в тому числі, і потяга №791-792 Київ - Кременчук, Кропивницький з відміною його на ділянці Знам'янка - Кропивницький.
Продаж квитків на поїзд буде закрито з 12 жовтня.
При цьому на сервісі онлайн-продажу квитків booking.uz.gov.ua, квитки на 11 жовтня дійсно придбати можна, а на 12 і дати після нього - ні.
Хоча в графіку пизначених потягів на жовтень він є.