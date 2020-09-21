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З 12 жовтня київський поїзд може замінити електричка

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 196 Коментарів: 1

 

Таким чином УЗ хоче вивільнити пасажирські локомотиви

З 12 жовтня київський поїзд може замінити електричка. Про це ТЪ стало відомо з власних джерел на залізниці.


 

Судячи з листа регіональним філіям, з метою вивільнення пасажтрських локомотивів та їх перерозподілу, заплановано перерозподіл составів з пасажирських районів на состави електропоїздів, в тому числі, і потяга №791-792 Київ - Кременчук, Кропивницький з відміною його на ділянці Знам'янка - Кропивницький.


Продаж квитків на поїзд буде закрито з 12 жовтня.


 

При цьому на сервісі онлайн-продажу квитків booking.uz.gov.ua, квитки на 11 жовтня дійсно придбати можна, а на 12 і дати після нього - ні.


 

Хоча в графіку пизначених потягів на жовтень він є.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця поезд Кременчуг-Киев
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

137
mullet:
Сьогодні, 07:33

Если на участке Знаменка-Кропивницкий, то для Кременчуга вроде ничего поменяться не должно. Поезд из Киева едет до Знаменки и там разделяется на два - до Кремня и до Кропивницкого.


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