З 12 жовтня київський поїзд може замінити електричка

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 196 Коментарів: 1

З 12 жовтня київський поїзд може замінити електричка. Про це ТЪ стало відомо з власних джерел на залізниці.









Судячи з листа регіональним філіям, з метою вивільнення пасажтрських локомотивів та їх перерозподілу, заплановано перерозподіл составів з пасажирських районів на состави електропоїздів, в тому числі, і потяга №791-792 Київ - Кременчук, Кропивницький з відміною його на ділянці Знам'янка - Кропивницький.





Продаж квитків на поїзд буде закрито з 12 жовтня.





При цьому на сервісі онлайн-продажу квитків booking.uz.gov.ua, квитки на 11 жовтня дійсно придбати можна, а на 12 і дати після нього - ні.





Хоча в графіку пизначених потягів на жовтень він є.