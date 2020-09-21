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КВБЗ поповнив модельний ряд новою цистерною і критим вагоном

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 420

Обидві моделі знаходяться в процесі сертифікації

Крюківський вагонзавод поповнив свій модельний ряд двома новими розробками - критим вагоном і вагоном-цистерною. Про це повідомляє пресслужба підприємства.


Критий вагон моделі 11-7139 призначений для перевезення штучних, тарно-штучних, пакетованих і сипучих вантажів. Його загальна вантажопідйомність - 65,7 т. Вагон обладнаний спеціальними люками в підлозі для попереднього розвантаження і кінцевого його очищення при перевезенні сипучих вантажів і внутрішніми дверима для захисту бічних дверей від навалу вантажу. Вони складаються гармошкою, відкриваються назовні, їх можна кріпити на боковій стінці вагона.


Вагон-цистерна моделі 15-7040 для харчових продуктів (рослинних масел) створений на базі вагона-цистерни для нафтопродуктів моделі 15-7076 виробництва КВБЗ.


10 вересня обидва вагони схвалила міжвідомча комісія. Зараз вони проходять підготовку до отримання сертифіката відповідності в Україні.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: kvsz.com
Теги: КВБЗ КВСЗ вагон
компанія «Інтера Люкс»

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