КВБЗ поповнив модельний ряд новою цистерною і критим вагоном

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Крюківський вагонзавод поповнив свій модельний ряд двома новими розробками - критим вагоном і вагоном-цистерною. Про це повідомляє пресслужба підприємства.





Критий вагон моделі 11-7139 призначений для перевезення штучних, тарно-штучних, пакетованих і сипучих вантажів. Його загальна вантажопідйомність - 65,7 т. Вагон обладнаний спеціальними люками в підлозі для попереднього розвантаження і кінцевого його очищення при перевезенні сипучих вантажів і внутрішніми дверима для захисту бічних дверей від навалу вантажу. Вони складаються гармошкою, відкриваються назовні, їх можна кріпити на боковій стінці вагона.





Вагон-цистерна моделі 15-7040 для харчових продуктів (рослинних масел) створений на базі вагона-цистерни для нафтопродуктів моделі 15-7076 виробництва КВБЗ.





10 вересня обидва вагони схвалила міжвідомча комісія. Зараз вони проходять підготовку до отримання сертифіката відповідності в Україні.