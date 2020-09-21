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Надзвичайні новини

У цьому році на водоймах Кременчука загинуло троє людей

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 273

Це втричі менше, ніж того року

Сьогодні, 22 вересня, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій підбили підсумки купального сезону 2020. Головний фахівець відділу цивільного захисту Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС Юрій Сахно повідомив, що з початку року на міських водоймах сталося три нещасні випадки на воді. Загинуло троє осіб, двоє в період купального сезону. Врятували 11 осіб.


У порівнянні з минулим роком, кількість загиблих зменшилася. У 2019 році загинуло 9 осіб, четверо осіб в купальний період.


За словами Юрія Сахна, зазвичай причиною нещасних випадків на воді є особиста недисциплінованість, зловживання спиртними напоями та купання в необладнаних місцях.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: купальний сезон
компанія «Інтера Люкс»

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