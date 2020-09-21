За ніч кременчуцькі копи виявили двох молодиків з наркотиками

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 241

В одного була марихуана, а в іншого - амфетамін

За нічну зміну кременчуцькі патрульні виявили два випадки зберігання, ймовірно, наркотичних речовин. Про це інформує патрульна поліція.

Під час патрулювання на вулиці Мічуріна копи виявили у 23-річного кременчужанина паперовий згорток, з речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну.





Другий випадок стався на вулиці Льва Толстого. У 24-річного чоловіка патрульні виявили поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Зі слів затриманого, то був амфетамін.





Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановить усі обставини, походження невідомих речовин та подальшу правову кваліфікацію.