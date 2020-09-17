Кременчугский дизель-поезд ДПКр-3 будет работать на маршруте Черкассы-Смела

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 361

Дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагонзавода будет обслуживать региональный маршрут Черкассы - станция им. Тараса Шевченко, об этом сообщили в АО УЗ.









Как пишет ЦТС , 17 сентября дизель-поезд был отправлен на повторную обкатку на указанном маршруте. В УЗ подтвердили, что компания проводит испытания поезда на данном направлении.





Для восстановления движения дизель-поезда железнодорожники уже проверили его техническое состояние и выполнили техническое обслуживание. Сейчас поезд проходит обкатку на маршруте между Черкассами и Смелой.





Ранее замначальника технического сервиса КВСЗ Александра Куценко сообщал, что в ходе экспериментальной поездки ДПКр-3-001 в этом направлении был выявлен ряд технических несоответствий моторвагонного депо ТЧ-5, выбранного для обслуживания поезда.





В письме на имя и.о. директора департамента пассажирских перевозок УЗ Александра Болдова указано, что габариты стапеля на улице, крытого стапеля и моечного комплекса не соответствуют габаритам поезда. Также отсутствует возможность подключения 380В, заправки поезда водой, не предусмотрены домкраты для подъема вагонов, конструктивные особенности заправочного пистолета не позволяют заправлять его топливом, невозможно засыпать песок в песочницы, отсутствует освещение для проведения работ в темное время суток.