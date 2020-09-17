Журналісти Кременчука вшанували пам'ять загиблих колег, серед яких Вадим Бойко

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У третю п'ятницю вересня відзначають День пам'яті загиблих журналістів. Зазвичай ця дата приблизно співпадає з річницею зникнення Гонгадзе



















Фото: Артем Коваленко

20 років пройшло з дня вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе, саме у третю п’ятницю вересня відзначається День пам'яті загиблих журналістів. Зазвичай ця дата приблизно співпадає з річницею зникнення Георгія.

За даними моніторингових та правозахисних організацій, за роки незалежності України було вбито кількадесят журналістів. Остаточний список досі не укладено, а винуватці більшості злочинів – не названі й непокарані.

Одним з перших загиблих журналістів з часів незалежності України був кременчужанин Вадим Бойко.









Журналісти провідних видань Кременчука, 18 вересня, зібралися біля пам’ятної дошки загиблому журналісту, народному депутату України 1-го скликання Вадиму Бойку. Після покладання квітів присутні згадали колегу, адже він не боявся говорити правду й боротися за справедливість.





- Вадим загинув через свої розслідування. І сьогодні, у такий пам’ятний день, ми згадуємо не лише його ім’я, а й убитого журналіста Георгія Гонгадзе, Олександра Шеремета... їх список, на жаль, чималий. Така доля у багатьох журналістів, адже вони шукають і говорять правду, - звернувся до присутніх головний редактор «Програми плюс» Олександр Курилов.

Олександр згадав, що Вадим Бойко працював у столичній телестудії й не боявся критикувати місцеву прокуратуру та владу, займався розслідування. Навіть будучи народним депутатом Вадим Бойко підіймав резонансні теми, серед яких зникнення «золото партії» - мільйонні статки після заборони КПСС.