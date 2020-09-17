В Україні за добу зафіксували 3 240 нових випадків COVID-19: з них 72 на Полтавщині і 7 - у Кременчуці

Одужали 714 жителів області, і 714 продовжують лікування
За добу на Полтавщині виявили 72 випадки COVID-19. З них 7 у Кременчуці і один - у Кременчуцькому районі.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 1461 випадок захворювання на COVID-19.
Одужали 714 жителів області, продовжують лікування 714 людей.
За минулу добу зареєстровано 72 нові випадки:
- Полтава – 577 (16 нових випадків)
- Кременчук – 220 (7 нових випадків),
- Полтавський район – 74 (5 нових випадків),
- Миргород – 68 (10 нових випадків),
- Лубни – 41 (3 нові випадки),
- Кременчуцький район – 38 (1 новий випадок),
- Шишацький район – 33 (2 нові випадки),
- Миргородський район – 30 (11 нових випадків),
- Машівський район – 25 (уточнені дані),
- Новосанжарський район – 21 (4 нові випадки),
- Котелевський район – 20 (3 нові випадки),
- Гребінківський район – 19 (2 нові випадки),
- Решетилівський район – 17 (3 нові випадки),
- Лохвицький район – 14 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 9 (2 нові випадки),
- Великобагачанський район – 6 (2 нові випадки).
За повідомленням МОЗ, 19 вересня (станом на 9:00) в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 3 240 нових випадків. Загалом проведено
2 014 923 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 268 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 200 випадків;
- Волинська область — 6 783 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 878 випадків;
- Донецька область — 2 371 випадок;
- Житомирська область — 4 931 випадок;
- Закарпатська область — 9 110 випадків;
- Запорізька область — 2 829 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 212 випадків;
- Кіровоградська область — 973 випадкіи;
- м. Київ — 19 140 випадків;
- Київська область — 7 611 випадків;
- Львівська область — 18 129 випадків;
- Луганська область — 735 випадків;
- Миколаївська область — 2 374 випадки;
- Одеська область — 11 205 випадків;
- Полтавська область — 1 461 випадок;
- Рівненська область — 11 015 випадків;
- Сумська область — 2 916 випадків;
- Тернопільська область — 11 016 випадків;
- Харківська область — 14 464 випадки;
- Херсонська область — 790 випадків;
- Хмельницька область — 4 481 випадок;
- Чернівецька область — 12 917 випадків;
- Черкаська область — 2 983 випадки;
- Чернігівська область — 3 188 випадків.