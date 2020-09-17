Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна166244
Кременчук214
Хворі:
Україна88931
Кременчук48
Одужало:
Україна73913
Кременчук159
Померло:
Україна3400
Кременчук7
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу зафіксували 3 240 нових випадків COVID-19: з них 72 на Полтавщині і 7 - у Кременчуці

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 944

 

Одужали 714 жителів області, і 714 продовжують лікування 

За добу на Полтавщині виявили 72 випадки COVID-19. З них 7 у Кременчуці і один - у Кременчуцькому районі.


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 1461 випадок захворювання на COVID-19.


Одужали 714 жителів області, продовжують лікування 714 людей. 


За минулу добу зареєстровано 72 нові випадки:

  • Полтава – 577 (16 нових випадків)
  • Кременчук – 220 (7 нових випадків),
  • Полтавський район – 74 (5 нових випадків),
  • Миргород – 68 (10 нових випадків),
  • Лубни – 41 (3 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 38 (1 новий випадок),
  • Шишацький район – 33 (2 нові випадки),
  • Миргородський район – 30 (11 нових випадків),
  • Машівський район – 25 (уточнені дані),
  • Новосанжарський район – 21 (4 нові випадки),
  • Котелевський район – 20 (3 нові випадки),
  • Гребінківський район – 19 (2 нові випадки),
  • Решетилівський район – 17 (3 нові випадки),
  • Лохвицький район – 14 (1 новий випадок),
  • Оржицький район – 9 (2 нові випадки),
  • Великобагачанський район – 6 (2 нові випадки).

За повідомленням МОЗ, 19 вересня (станом на 9:00) в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 3 240 нових випадків. Загалом проведено
2 014 923 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 268 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 200 випадків;
  • Волинська область — 6 783 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 878 випадків;
  • Донецька область — 2 371 випадок;
  • Житомирська область — 4 931 випадок;
  • Закарпатська область — 9 110 випадків;
  • Запорізька область — 2 829 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12 212 випадків;
  • Кіровоградська область — 973 випадкіи;
  • м. Київ — 19 140 випадків;
  • Київська область — 7 611 випадків;
  • Львівська область — 18 129 випадків;
  • Луганська область — 735 випадків;
  • Миколаївська область — 2 374 випадки;
  • Одеська область — 11 205 випадків;
  • Полтавська область — 1 461 випадок;
  • Рівненська область — 11 015 випадків;
  • Сумська область — 2 916 випадків;
  • Тернопільська область — 11 016 випадків;
  • Харківська область — 14 464 випадки;
  • Херсонська область — 790 випадків;
  • Хмельницька область — 4 481 випадок;
  • Чернівецька область — 12 917 випадків;
  • Черкаська область — 2 983 випадки;
  • Чернігівська область — 3 188 випадків.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»
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