В Україні за добу зафіксували 3 240 нових випадків COVID-19: з них 72 на Полтавщині і 7 - у Кременчуці

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За добу на Полтавщині виявили 72 випадки COVID-19. З них 7 у Кременчуці і один - у Кременчуцькому районі.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 1461 випадок захворювання на COVID-19.





Одужали 714 жителів області, продовжують лікування 714 людей.





За минулу добу зареєстровано 72 нові випадки:

Полтава – 577 (16 нових випадків)

Кременчук – 220 (7 нових випадків),

Полтавський район – 74 (5 нових випадків),

Миргород – 68 (10 нових випадків),

Лубни – 41 (3 нові випадки),

Кременчуцький район – 38 (1 новий випадок),

Шишацький район – 33 (2 нові випадки),

Миргородський район – 30 (11 нових випадків),

Машівський район – 25 (уточнені дані),

Новосанжарський район – 21 (4 нові випадки),

Котелевський район – 20 (3 нові випадки),

Гребінківський район – 19 (2 нові випадки),

Решетилівський район – 17 (3 нові випадки),

Лохвицький район – 14 (1 новий випадок),

Оржицький район – 9 (2 нові випадки),

Великобагачанський район – 6 (2 нові випадки).

За повідомленням МОЗ, 19 вересня (станом на 9:00) в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 3 240 нових випадків. Загалом проведено

2 014 923 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 268 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: