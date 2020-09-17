У Кременчуці стало на чотири санітарні зони більше

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Станом на 18 вересня у Кременчуці 52 хворих на COVID-19 живуть у 19 карантинних зонах

У Кременчуці стало на чотири санзони більше у порівнянні з 17 вересня. За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міськради, станом на 18 вересня у нашому місті зареєстрували 52 випадки захворювання на COVID-19 та встановили 19 карантинних зон.





Наразі перелік санітарних зон наступний: