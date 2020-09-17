У Кременчуці стало на чотири санітарні зони більше
Сьогодні, 08:00
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Станом на 18 вересня у Кременчуці 52 хворих на COVID-19 живуть у 19 карантинних зонах
У Кременчуці стало на чотири санзони більше у порівнянні з 17 вересня. За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міськради, станом на 18 вересня у нашому місті зареєстрували 52 випадки захворювання на COVID-19 та встановили 19 карантинних зон.
Наразі перелік санітарних зон наступний:
- №1 (вулиця Героїв України, парк «Воїнів-інтернаціоналістів», провулок Грозненський, вулиця Героїв Крут, вулиця Воїнів-інтернаціоналістів та прилегла до них вулиця Володимира Великого) – 2 хворих;
- №2 (вулиця Новгородська, Полтавський проспект, західна частина вулиці Олени Пчілки, західна частина провулку Марії Заньковецкої, західна частина провулку Станіславського та прилегла до них частина річки Кагамлик) – 1 хворий;
- №5 (вулиця Генерала Родимцева, вулиця Вадима Пугачова, вулиця Ватутіна, вулиця Маяковського, проспект Свободи) – 5 хворих;
- №7 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Соборна, вулиця Гагаріна, вулиця Театральна) – 1 хворий;
- №8 (вулиця Вадима Пугачова, вулиця Миру, 1-й Піщаний тупик та вулиця Київська до межі міста Кременчука) – 2 хворих;
- №10 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Театральна, вулиця Першотравнева, вулиця Логінова, вулиця Генерала Жадова, вулиця Коцюбинського, вулиця Гоголя, набережна річки Дніпро, вулиця 1905 р.) – 7 хворих;
- №11 (вул. Київська, проспект Свободи) – 1 хворий;
- №12 (вулиця Велика набережна, вулиця Ярмаркова (територія мікрорайону 1-й Занасип) – 6 хворих;
- №13 (в межах мікрорайону Лашки) – 1 хворий;
- №15 (вулиця Троїцька, вулиця Богдана Хмельницького, вулиця Лікаря Богаєвського, вулиця Прирічна) – 6 хворих;
- №19 (квартал 304, вулиця Ціолковського, вулиця Олексія Древаля до провулка Можайського, вулиця Великокохнівська) – 1 хворий;
- №20 (проспект Лесі Українки, вулиця Енергетиків, квартал 297, вулиця Тараса Бульби) – 1 хворий;
- №21 (вулиця Республіканська, провулок Грушевий, набережна Лейтенанта Дніпрова, вулиця Виноградна) – 3 хворих;
- №22 (провулок Героїв Бреста, проспект Свободи, вулиця Хорольська, 5-й Хорольський тупик) – 8 хворих;
- №25 (проспект Лесі Українки, вулиця Керченська та прилегла до них прибережна зона річки Сухий Кагамлик) – 1 хворий;
- №26 (в межах мікрорайону Ревівка) – 1 хворий;
- №27 (вулиця Європейська, проспект Свободи, вулиця Маяковського, вулиця Червона Гірка, вулиця Партизанська, провулок Будівельний, провулок Медовий, вулиця Залізнична) – 2 хворих;
- №28 (вулиця Чумацький шлях, вулиця Івана Приходька, вулиця Верхньодніпровська, вулиця Василя Стуса, вулиця Гайдамацька) – 1 хворий;
- №31 (вулиця Салганна, вулиця Жилбудівська, вулиця Вагонна, вулиця Кохнівська, провулок Бахмацький (в межах мікрорайону 2-й Занасип) – 2 хворих.