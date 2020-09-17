Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна166244
Кременчук214
Хворі:
Україна88931
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці стало на чотири санітарні зони більше

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Станом на 18 вересня у Кременчуці 52 хворих на COVID-19 живуть у 19 карантинних зонах

У Кременчуці стало на чотири санзони більше у порівнянні з 17 вересня. За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міськради, станом на 18 вересня у нашому місті зареєстрували 52 випадки захворювання на COVID-19 та встановили 19 карантинних зон.  


Наразі перелік санітарних зон наступний:

  • №1 (вулиця Героїв України, парк «Воїнів-інтернаціоналістів», провулок Грозненський, вулиця Героїв Крут, вулиця Воїнів-інтернаціоналістів та прилегла до них вулиця Володимира Великого) – 2 хворих;
  • №2 (вулиця Новгородська, Полтавський проспект, західна частина вулиці Олени Пчілки, західна частина провулку Марії Заньковецкої, західна частина провулку Станіславського та прилегла до них частина річки Кагамлик) – 1 хворий;
  • №5 (вулиця Генерала Родимцева, вулиця Вадима Пугачова, вулиця Ватутіна, вулиця Маяковського, проспект Свободи) – 5 хворих;
  • №7 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Соборна, вулиця Гагаріна, вулиця Театральна) – 1 хворий;
  • №8 (вулиця Вадима Пугачова, вулиця Миру, 1-й Піщаний тупик та вулиця Київська до межі міста Кременчука) – 2 хворих;
  • №10 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Театральна, вулиця Першотравнева, вулиця Логінова, вулиця Генерала Жадова, вулиця Коцюбинського, вулиця Гоголя, набережна річки Дніпро, вулиця 1905 р.) – 7 хворих;
  • №11 (вул. Київська, проспект Свободи) – 1 хворий;
  • №12 (вулиця Велика набережна, вулиця Ярмаркова (територія мікрорайону 1-й Занасип) – 6 хворих;
  • №13 (в межах мікрорайону Лашки) – 1 хворий;
  • №15 (вулиця Троїцька, вулиця Богдана Хмельницького, вулиця Лікаря Богаєвського, вулиця Прирічна) – 6 хворих;
  • №19 (квартал 304, вулиця Ціолковського, вулиця Олексія Древаля до провулка Можайського, вулиця Великокохнівська) – 1 хворий;
  • №20 (проспект Лесі Українки, вулиця Енергетиків, квартал 297, вулиця Тараса Бульби) – 1 хворий;
  • №21 (вулиця Республіканська, провулок Грушевий, набережна Лейтенанта Дніпрова, вулиця Виноградна) – 3 хворих;
  • №22 (провулок Героїв Бреста, проспект Свободи, вулиця Хорольська, 5-й Хорольський тупик) – 8 хворих;
  • №25 (проспект Лесі Українки, вулиця Керченська та прилегла до них прибережна зона річки Сухий Кагамлик) – 1 хворий;
  • №26 (в межах мікрорайону Ревівка) – 1 хворий;
  • №27 (вулиця Європейська, проспект Свободи, вулиця Маяковського, вулиця Червона Гірка, вулиця Партизанська, провулок Будівельний, провулок Медовий, вулиця Залізнична) – 2 хворих;
  • №28 (вулиця Чумацький шлях, вулиця Івана Приходька, вулиця Верхньодніпровська, вулиця Василя Стуса, вулиця Гайдамацька) – 1 хворий;
  • №31 (вулиця Салганна, вулиця Жилбудівська, вулиця Вагонна, вулиця Кохнівська, провулок Бахмацький (в межах мікрорайону 2-й Занасип) – 2 хворих.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус санітарна зона санитарная зона карантин
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