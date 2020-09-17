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У Кременчуці затримали чоловіка, який крав кабель на даху багатоповерхівки

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 484

 

Інцидент стався на Молодіжному

17 вересня затримали чоловіка, який залишив без інтернету мешканців багатоповерхівки на Молодіжному. За інформацією Управління поліції охорони в Полтавській області, під час огляду даху будинку правоохоронці виявили громадянина, котрий за допомогою слюсарних інструментів очищав викрадені кабелі зв’язку.


Чоловіка затримали, інструменти та викрадені кабелі вилучили. На місце події для документування викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.


 


Згодом з'ясувалося, що затриманий чоловік раніше судимий. Йому 31 рік, він кременчужанин.


Розпочали розслідування за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/UPOPoltava
Теги: крадіжка кабель
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