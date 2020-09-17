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Кременчук, Культура, Кременчуг

У Кременчуцькій галереї відкрилася виставка, присвячена благодійному фонду «Джерело Дніпра»

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Протягом роботи виставки діятиме конкурс-розіграш книги «З вірою в Добро!», розіграють 50 примірників

У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася фотовиставка «З вірою в Добро!», присвячена 15-ти річчю Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра», та відбулася презентація однойменної книги, у якій розповідається про благодійні справи фонду. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.


Подія присвячена 75-ій річниці від дня народження почесного громадянина Кременчука, засновника і президента фонду «Джерело Дніпра» Володимира Матицина.


В експозиції показана діяльність фонду як багаторічний фоторепортаж – 124 зображення та десятки афіш, котрі анонсували доброчинні справи. Протягом роботи виставки діятиме конкурс-розіграш книги «З вірою в Добро!». Для уважних глядачів і тих, хто відповість на питання про історію і діяльність фонду, організатори виставки приготували в подарунок 50 екземплярів книг.

  

Виставка діятиме з 18 вересня по 11 жовтня у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вул. Коцюбинського, 4.


Коли прийти: середа-неділя з 11.00 до 18.00.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: фотовыставка художественная галерея книги розыгрыш
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