У Кременчуцькій галереї відкрилася виставка, присвячена благодійному фонду «Джерело Дніпра»

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У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася фотовиставка «З вірою в Добро!», присвячена 15-ти річчю Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра», та відбулася презентація однойменної книги, у якій розповідається про благодійні справи фонду. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.





Подія присвячена 75-ій річниці від дня народження почесного громадянина Кременчука, засновника і президента фонду «Джерело Дніпра» Володимира Матицина.





В експозиції показана діяльність фонду як багаторічний фоторепортаж – 124 зображення та десятки афіш, котрі анонсували доброчинні справи. Протягом роботи виставки діятиме конкурс-розіграш книги «З вірою в Добро!». Для уважних глядачів і тих, хто відповість на питання про історію і діяльність фонду, організатори виставки приготували в подарунок 50 екземплярів книг.

Виставка діятиме з 18 вересня по 11 жовтня у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вул. Коцюбинського, 4.





Коли прийти: середа-неділя з 11.00 до 18.00.