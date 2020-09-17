Через тиждень відновлюють курсування швидкісного поїзда «Київ — Харків»

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Укрзалізниця відновлює курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ №724/723 «Київ — Харків». За інформацією перевізника, потяг вирушатиме в рейси щоденно з 25 вересня й зупинятиметься на станціях Дарниця, Миргород та Полтава Київська. Пасажирів обслуговуватимуть електропоїзди Hyundai. Загалом між Києвом та Харковом курсуватимуть три швидкісні поїзди.





Водночас звертають увагу пасажирів, що у зв’язку з плановими колійними роботами у період з 15 по 23 жовтня, замість поїзда №724/723 «Київ — Харків» курсуватиме поїзд №720/719 «Київ — Харків». Зі столиці він відправлятиметься 15, 16, 18, 22 та 23 жовтня, з Харкова — 16, 17, 19, 23 та 24 жовтня. Цей поїзд робитиме зупинки в Борисполі, Гребінці, Миргороді, Полтаві та на інших станціях. Після завершення ремонтних робіт Інтерсіті+ №724/723 «Київ — Харків» відновить курсування.