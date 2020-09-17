Кременчуцька міська рада друга за кількістю звернень
На Полтавщині виборчу адресу змінили 3379 громадян. Це становить 2,3% від загальної кількості звернень. Такі дані станом на 16 вересня 2020 року містяться на сайті Державного реєстру виборців.
783 виборці, зареєстрованих за межами Полтавської області, змінили виборчу адресу і тепер зможуть проголосувати на Полтавщині за місцем фактичного проживання. 1092 виборці звернулися до відділів ведення Державного реєстру виборців щодо зміни виборчої адреси, щоб мати змогу проголосувати за межами Полтавської області. В межах Полтавщини виборчу адресу станом на 16 вересня змінили 1504 громадяни.
За інформацією спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА, найбільше заяв подали у Полтавській міській раді: тут прибули 472 виборці, вибули 503, 259 змінили виборчу адресу в межах громади. Це становить 32% звернень у межах Полтавської області.
Друга за кількістю звернень — Кременчуцька міська рада: 128 виборців прибули, 236 вибув, 95 змінили виборчу адресу в межах громади (9,8% звернень).
На третій сходинці — Коломацька сільська рада: бажання проголосувати у громаді виявили 220 виборців, за межами — 5, змінив виборчу адресу в межах громади — 1 виборець (9,7% звернень).
Найменше бажаючих змінити виборчу адресу виявилося у Ромоданівській селищній раді: тут вибули 4 виборці.
За словами керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександра Стельмаха, станом на ранок 16 вересня 38 звернень виборців по країні ще опрацьовуються. Тому цифри в деяких регіонах можуть несуттєво збільшитися.
Нагадаємо, що оновлена процедура зміни виборчої адреси в Україні діє з 1 липня. Зробити це можна було до 10 вересня, як онлайн (за допомогою «Кабінету виборця»), так і офлайн (через заяву до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого фактичного проживання).
Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців», виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Згідно з ч. 3 цієї ж статті, за зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу, відповідно до ч. 2 цієї статті. Згідно з ч. 4 ст. 20 Закону «Про Державний реєстр виборців», у разі звернення щодо зміни виборчої адреси на підставі ч. 3 ст. 8 цього Закону, у заяві виборця вказується адреса житла, за якою він фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.