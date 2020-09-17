На Полтавщині виборчу адресу змінили 3379 громадян

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На Полтавщині виборчу адресу змінили 3379 громадян. Це становить 2,3% від загальної кількості звернень. Такі дані станом на 16 вересня 2020 року містяться на сайті Державного реєстру виборців.

783 виборці, зареєстрованих за межами Полтавської області, змінили виборчу адресу і тепер зможуть проголосувати на Полтавщині за місцем фактичного проживання. 1092 виборці звернулися до відділів ведення Державного реєстру виборців щодо зміни виборчої адреси, щоб мати змогу проголосувати за межами Полтавської області. В межах Полтавщини виборчу адресу станом на 16 вересня змінили 1504 громадяни.

За інформацією спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА, найбільше заяв подали у Полтавській міській раді: тут прибули 472 виборці, вибули 503, 259 змінили виборчу адресу в межах громади. Це становить 32% звернень у межах Полтавської області.





Друга за кількістю звернень — Кременчуцька міська рада: 128 виборців прибули, 236 вибув, 95 змінили виборчу адресу в межах громади (9,8% звернень).





На третій сходинці — Коломацька сільська рада: бажання проголосувати у громаді виявили 220 виборців, за межами — 5, змінив виборчу адресу в межах громади — 1 виборець (9,7% звернень).

Найменше бажаючих змінити виборчу адресу виявилося у Ромоданівській селищній раді: тут вибули 4 виборці.

За словами керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександра Стельмаха, станом на ранок 16 вересня 38 звернень виборців по країні ще опрацьовуються. Тому цифри в деяких регіонах можуть несуттєво збільшитися.





Нагадаємо, що оновлена процедура зміни виборчої адреси в Україні діє з 1 липня. Зробити це можна було до 10 вересня, як онлайн (за допомогою «Кабінету виборця»), так і офлайн (через заяву до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого фактичного проживання).

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців», виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Згідно з ч. 3 цієї ж статті, за зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу, відповідно до ч. 2 цієї статті. Згідно з ч. 4 ст. 20 Закону «Про Державний реєстр виборців», у разі звернення щодо зміни виборчої адреси на підставі ч. 3 ст. 8 цього Закону, у заяві виборця вказується адреса житла, за якою він фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.