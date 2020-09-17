Злочин, спокута і кохання: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Ирина Потанина «Пленники Сабуровой дачи»
1943 рік. Харків. Окупація позаду, попереду – складний період відновлення. Хтось радіє, що може бути корисний, хтось злиться, що забрали прямо з фронту. Хтось тихо оплакує загиблих, хтось кричить, вимагаючи відплати і компенсацій. Одні зустрічають старих знайомих, які пережили окупацію, і уражаються їхній мужності, інші труять близьких за «зв’язок» з фашистською владою. Саме в цей час до Харкова прибуває і журналіст Володимир Морський. І тут же занурюється у розслідування низки злочинів.
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Халед Хоссейни «Бегущий за ветром»
Після виходу цієї книги, її одразу ж назвали головним романом 21 століття, а його автора – живим класиком. Це один з найкращих романів про дружбу та вірність, про зраду та спокуту.
Амір та Хасан – люди зовсім з різних світів. Один належить до місцевої аристократії, інший до найбідніших. Та знайти людей ближчих один до одного неможливо. Історія їхньої дружби розгортається на фоні кабульської ідилії, яка зовсім скоро зміниться грізними бурями, що розкидають друзів у абсолютно різні боки…
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Ірвін Ялом «Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта»
Це одна з перших збірок новел Ірвіна Ялома – і сьогодні залишається бестселером № 1 у світі. Один із найталановитіших у світі психотерапевтів розповість історії кількох пацієнтів різного віку і статі: заміжньої літньої пані, яка закохалася в молодого лікаря, самотньої дівчини, котра разом із зайвими кілограмами скине маску базіки й веселухи, щоб нарешті стати щасливою, поважного бухгалтера, що на додачу до нападів мігрені залишить у минулому цілий віз родинних негараздів і чоловічих проблем.
Відмовившись від формалізованих діагнозів лікар Ялом шукає особливий підхід до кожного зі своїх пацієнтів, щоб раз і назавжди змінити їхнє життя на краще.