Злочин, спокута і кохання: що кременчужанам почитати на вихідних

Халед Хоссейни «Бегущий за ветром»

Після виходу цієї книги, її одразу ж назвали головним романом 21 століття, а його автора – живим класиком. Це один з найкращих романів про дружбу та вірність, про зраду та спокуту.

Амір та Хасан – люди зовсім з різних світів. Один належить до місцевої аристократії, інший до найбідніших. Та знайти людей ближчих один до одного неможливо. Історія їхньої дружби розгортається на фоні кабульської ідилії, яка зовсім скоро зміниться грізними бурями, що розкидають друзів у абсолютно різні боки…