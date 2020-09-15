Директор льотного коледжу розповів, чим живе заклад, а вступники – чому обрали саме КЛК

У льотному коледжі з'явилася нова освітня програма – оператор безпілотних літальних апаратів, куди прийматимуть абітурієнтів уже з наступного навчального року
15 вересня у Кременчуцькому льотному коледжі святкували День знань та провели лінійку для першокурсників. Під час цього заходу ТЪ поспілкувався з директором КЛК Олексієм Котовим, а також із вступниками, яких тільки-но зарахували на навчання у цьому році.
За словами Олексія Котова, коледж виконав державне замовлення, цьогоріч до закладу загалом вступило 177 першокурсників. З цієї кількості набрали 28 пілотів на різні напрямки навчання, з них 13 – на базі 11 класів.
Також очільник «льотки» зазначив, що майже усі набрані абітурієнти, особливо ті, які йшли за фахом авіаційної підготовки, пройшли медичне обстеження і здатні опанувати льотну спеціальність. Він додав, що курсанти зможуть здійснювати льотну практику саме на аеродромі у Кременчуці з весни наступного року.
Із новинок: у льотному коледжі з'явилася нова освітня програма – оператор безпілотних літальних апаратів, куди прийматимуть абітурієнтів уже з наступного навчального року.
ТЪ запитав у першокурсників, чому вони обрали саме цей навчальний заклад.
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Кременчужан цікавило, чи розпочне роботу їдальня КЛК, у якій мали змогу харчуватися не лише працівники коледжу, а й усі бажаючі. Олексій Котов розповів, що наразі вона закрита та не приймає відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями, однак щойно карантин закінчиться, має відновити свою роботу у звичайному режимі.
У «льотці» функціонує як і раніше курсантська їдальня, а співробітники коледжу за бажанням можуть харчуватися там, проте сторонніх відвідувачів вона не прийматиме.