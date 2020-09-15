Директор льотного коледжу розповів, чим живе заклад, а вступники – чому обрали саме КЛК

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 246



































































Фото: Артем Коваленко

15 вересня у Кременчуцькому льотному коледжі святкували День знань та провели лінійку для першокурсників. Під час цього заходу ТЪ поспілкувався з директором КЛК Олексієм Котовим, а також із вступниками, яких тільки-но зарахували на навчання у цьому році.



За словами Олексія Котова, коледж виконав державне замовлення, цьогоріч до закладу загалом вступило 177 першокурсників. З цієї кількості набрали 28 пілотів на різні напрямки навчання, з них 13 – на базі 11 класів.



Також очільник «льотки» зазначив, що майже усі набрані абітурієнти, особливо ті, які йшли за фахом авіаційної підготовки, пройшли медичне обстеження і здатні опанувати льотну спеціальність. Він додав, що курсанти зможуть здійснювати льотну практику саме на аеродромі у Кременчуці з весни наступного року.







Із новинок: у льотному коледжі з'явилася нова освітня програма – оператор безпілотних літальних апаратів, куди прийматимуть абітурієнтів уже з наступного навчального року.







ТЪ запитав у першокурсників, чому вони обрали саме цей навчальний заклад.





Маргарита Капцевич навчатиметься на техніка паливно-мастильних матеріалів





- Я провчилася у школі вже 9 років, я не знайду там для себе нічого цікавого, вона себе вичерпала, я вважаю. Батьки мені порадили піти до льотного коледжу, бо це дуже престижний навчальний заклад у нашому місті. Я впевнена, що зможу отримати гарну освіту тут і у майбутньому — хорошу професію.











Андрій Шаповал також обрав спеціальність техніка паливно-мастильних матеріалів





- Мені просто сподобався Кременчуцький льотний коледж, також, якщо я отримаю гарну освіту, у майбутньому зможу працювати в інфраструктурі Міністерства внутрішніх справ. І це, я вважаю, дуже класно, тому що працювати з літаками — престижно. Це дуже важлива і складна професія, від технічних професій залежить життя багатьох людей, адже техніки ПММ контролюють якість палива, механіки перевіряють, чи все добре з двигуном, електрики справність електричних приборів навігації і т.д. Тобто це дуже важливі спеціальності.





Денис Красько і Євгеній Гапон – майбутні пілоти-бакалаври





- Два роки я мріяв стати пілотом, довго готувався до цього — нарешті моя мрія здійснилася! Це дуже престижна професія, вона має багато перспектив у майбутньому, - каже Денис.





- Обрав професію, бо також вважаю, що вона дуже престижна. Наша держава робить все, щоб ця сфера розвивалася, і я вважаю, що вони роблять дуже великі кроки до цього, і це буде дуже крута сфера, - пояснює свій вибір Євгеній.



Кременчужан цікавило, чи розпочне роботу їдальня КЛК, у якій мали змогу харчуватися не лише працівники коледжу, а й усі бажаючі. Олексій Котов розповів, що наразі вона закрита та не приймає відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями, однак щойно карантин закінчиться, має відновити свою роботу у звичайному режимі.





У «льотці» функціонує як і раніше курсантська їдальня, а співробітники коледжу за бажанням можуть харчуватися там, проте сторонніх відвідувачів вона не прийматиме.



