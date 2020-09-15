У Кременчуці водій забув, де припаркував автівку, та викликав копів

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 305

У результаті на чоловіка склали адмінматеріал

15 вересня близько опівдня інспектори отримали виклик про викрадення машини. 60-річний заявник повідомив поліцейським, що припаркував свій автомобіль ВАЗ-21102, а через деякий час виявив його відсутність, - інформує патрульна поліція. Згодом копи знайшли машину.





Інформацію про незаконне заволодіння транспортним засобом перевірили працівники відділення №1 Кременчуцького відділу поліції. Власник машини забув, де залишив авто. На чоловіка склали протокол за порушення ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Про це повідомив Кременчуцький відділ поліції.