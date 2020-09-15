У Кременчуці засудили чоловіка, який поцупив скутер та обніс сарай

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 111

Ця судимість у чоловіка не перша

Автозаводський районний суд Кременчука 11 вересня винесли вирок чоловіку, який порушив ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Крадіжка двоколісного транспорту сталася в ніч на 11 червня. Обвинувачений перебував біля приватного будинку. Виліз на паркан та побачив мопед. Переліз через огорожу та проник на територію домоволодіння. Відчинив ворота, завів мопед ключем, що був у замку запалювання, та поїхав геть. Потерпілому завдав збитку на 4 263 гривні.





Вночі 14 липня чоловік знову пішов на кримінальне правопорушення. Проник у приватний двір, де знайшов сарай. Звідти він викрав дриль електричну вартістю 376 грн, шурупокрут вартістю 356 грн, акумулятор автомобільний вартістю 1500 грн. Викраденим майном розпорядився на власний розсуд.





Суд визнав чоловіка винним та призначив за сукупністю кримінальних правопорушень 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 3 роки.