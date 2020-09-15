Де й о котрій 16 вересня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:03
Переглядів: 1 128
Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
16 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Багратіона
- вул. Суворова
- вул. Щаслива
- вул. Богуна
- вул. Сурікова
- вул. Рєпіна
- вул. Парізької Комуни
- вул. Черняховського
- вул. Левітана
- вул. Господарська
- вул. Попова
- вул. Нижня
- вул. Дружинницька
- пров. Суворова
- пров. Південний
- пров. Фізкультурний
- пров. Ударний
- пров. Спартаківський
- пров. Динамівський
- пров. Парковий
- пров. 1-й Парковий
- пров. 1-й Деповський
- пров. Господарський
- туп. Малокохнівський.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Василя Стуса, 21-33
- вул. Григорія Чуркіна
- вул. Космонавтів, 21-48
- вул. Менделєєва, 18-24
- пров. Самойлівський, 26-93
- пров. Космічний
- пров. Автобусний
- пров. Івана Миколайчука
- вул. Леонова, 108-177
- вул. Залізнична, 19-51
- вул. Чкалова, 140-142
- пров. Сівашський, 2в
- вул. Небесної сотні, 9-17
- вул. Лейтенанта Покладова, 8
- вул. Першотравнева, 37, 39, 41/3
- вул. Чорноморська, 15-64
- вул. Гайдамацька, 25-46
- вул. Ліщинова, 4-31
- пров. Пилипа Орлика
- пров. Космонавтів
- пров. Бородинський, 20-31
- пров. Чорноморський
- пров. Грузинський
- вул. Леонова
- вул. Залізнична
- вул. Чкалова
- пров. Сівашський.