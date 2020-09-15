Де й о котрій 16 вересня не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

16 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Багратіона

вул. Суворова

вул. Щаслива

вул. Богуна

вул. Сурікова

вул. Рєпіна

вул. Парізької Комуни

вул. Черняховського

вул. Левітана

вул. Господарська

вул. Попова

вул. Нижня

вул. Дружинницька

пров. Суворова

пров. Південний

пров. Фізкультурний

пров. Ударний

пров. Спартаківський

пров. Динамівський

пров. Парковий

пров. 1-й Парковий

пров. 1-й Деповський

пров. Господарський

туп. Малокохнівський.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: