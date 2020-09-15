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Де й о котрій 16 вересня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 128

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

16 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Багратіона
  • вул. Суворова
  • вул. Щаслива
  • вул. Богуна
  • вул. Сурікова
  • вул. Рєпіна
  • вул. Парізької Комуни
  • вул. Черняховського
  • вул. Левітана
  • вул. Господарська
  • вул. Попова
  • вул. Нижня
  • вул. Дружинницька
  • пров. Суворова
  • пров. Південний
  • пров. Фізкультурний
  • пров. Ударний
  • пров. Спартаківський
  • пров. Динамівський
  • пров. Парковий
  • пров. 1-й Парковий
  • пров. 1-й Деповський
  • пров. Господарський
  • туп. Малокохнівський.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Василя Стуса, 21-33
  • вул. Григорія Чуркіна
  • вул. Космонавтів, 21-48
  • вул. Менделєєва, 18-24
  • пров. Самойлівський, 26-93
  • пров. Космічний
  • пров. Автобусний
  • пров. Івана Миколайчука
  • вул. Леонова, 108-177
  • вул. Залізнична, 19-51
  • вул. Чкалова, 140-142
  • пров. Сівашський, 2в
  • вул. Небесної сотні, 9-17
  • вул. Лейтенанта Покладова, 8
  • вул. Першотравнева, 37, 39, 41/3
  • вул. Чорноморська, 15-64
  • вул. Гайдамацька, 25-46
  • вул. Ліщинова, 4-31
  • пров. Пилипа Орлика
  • пров. Космонавтів
  • пров. Бородинський, 20-31
  • пров. Чорноморський
  • пров. Грузинський
  • вул. Леонова
  • вул. Залізнична
  • вул. Чкалова
  • пров. Сівашський.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

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