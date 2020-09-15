Племянник переживает за Беларусь, а его дяде – фиолетово

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Как кременчугские нардепы голосовали за Постановление по Беларуси

Сегодня, 15 сентября, Верховная Рада проголосовала за заявление по поводу ситуации в Республике Беларусь – нардепы приняли соответствующее постановление. Рада оценила президентские выборы в Беларуси как нечестные и несвободные, а также осудила насилие и жестокость власти по отношению к её оппонентам.



Также в заявлении указано, что Верховная Рада категорически осуждает задержание украинских граждан на территории Беларуси и готова всеми законными способами защищать их права.



За это заявление проголосовало 228 нардепов. Воздержались – 21; не голосовали – 68; против – 28. Против голосовали такие нардепы, как Бойко, Шуфрич, Новинский, Королевская. Кива тоже был против.





Кременчугские нардепы голосовали так: нардеп Березин («Слуга народа») и нардеп Мовчан («Слуга народа») – за. Нардеп Шаповалов («За майбутнє») – не голосовал.



Вот фрагмент заявления, принятого Верховной Радой:

– Верховна Рада Україні вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.

Вибори президента Білорусі пройшли з істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів, непрозорим підрахунком голосів виборців. Ми вважаємо неприпустимим залякування опонентів, їх ув’язнення, створення перешкод незалежним національним спостерігачам на виборчих дільницях, порушення права виборців на вільне волевиявлення, а також цілковитий контроль влади над Центральною виборчою комісією Білорусі.

Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян.

Ми засуджуємо застосування надмірної сили й жорстокості з боку правоохоронних органів Білорусі.







Полный текст заявления здесь.