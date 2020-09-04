Запекла боротьба та 4 голи без відповіді: визначився чемпіон Кубку ім. В.Й. Маньковського

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 706 Коментарів: 1

























































































































Фото: Артем Коваленко

Десятий рік поспіль у Кременчуці проходить традиційний футбольний турнір пам’яті Валентина Йосиповича Маньковського. 2 вересня у фінальному двобої зустрілися «Нафтохімік В» та «Кремінь-АТО». Фінал турніру вперше відбувся на стадіоні спортскомплексу «Нафтохімік».





Валентин Йосипович Маньковський працював і директором стадіону, й займав керівні посади, проте ніколи не цурався роботи. Він брав участь у становленні кременчуцького хокею та відродженні футбольного клубу «Кремінь». Валентин Йосипович все своє життя присвятив спорту. В пам’ять про нього і є цей турнір.









Цікаво, що Валентин Маньковський та його кохана познайомилися саме на футболі. Дівчина запримітила Валентина під час футбольного матчу, й після цього вони не розлучалися понад 50 років. Ще один цікавий факт: Валентин та Валентина не лише мають одне ім'я на двох, а й народжені в один день — 2 вересня.





— Валентина Маньковського з нами немає вже 10 років. З мамою, все, слава Богу, добре, хотіла прийти, але сьогодні погано себе почувала. Приємно, що батька пам’ятають кременчужани, спортивна спільнота й такими заходами ми віддаємо честь тим людям, які багато зробили для спортивного життя нашого міста, — розповів син Валентина Йосиповича та заступник голови Федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський. — Символічно, що напередодні Дня нафтохіміка, 12 вересня, команда «Нафтохімік В» виграє своєму підприємству трофей — футбольний кубок Кубку Кременчука.









Цього разу через пандемію коронавірусу участь у змаганнях взяли 8 команд. До фіналу дійшли найсильніші — «Нафтохімік В» та «Кремінь-АТО».













«Нафтохімік В» — «Кремінь-АТО» — 4:0





«Нафтохімік В»: Апин Дмитро, Шабанов Ігор, Харін Борис, Клеменко Геннадій, Палаженко Максим, Брайко Антон, Пузир Руслан, Вихарєв Євген, Солнишкін Олександр, Акуленко Андрій, Харіпон Олексій. Запасні: Пелипенко Сергій, Беляєв Андрій, Попенко Костянтин, Трофимец Андрій, Черкашин Максим. Головний тренер: Акуленко Андрій





«Кремінь-АТО»: Кіндратенко Василь, Лашко Ігор, Волощенко Ігор, Коробко Іван, Крутіков Владислав, Павлушенко Олександр, Піщан Микола, Петрушевський Едуард, Полюхович Сергій, Хоруженко Петро, Цемах Юрій. Запасні: Чернишов Руслан, Шабельник Юрій, Шелестай Олександр, Штефан Ігор, Якимець Микола, Прядко Артем. Головний тренер: Міненко Олег





АТОвці з перших хвилин розпочали атаки, проте надійний захист та оборона «Нафтохімік В» не давала шансів супернику пробити у свої ворота. Хоч й перевага володіння м'ячем була за «Кремінь-АТО», досвід та підтримка рідних трибун була на боці господарів. На 28 хвилині Геннадій Клеменко відкрив рахунок та зірвав оплески глядачів, за кілька хвилин Клеменко подвоїв рахунок. Гол у роздягальню відправив Євген Вихарєв та збільшив рахунок — 3:0.





У перерві для вболівальників провели конкурси з призами. Юні футболісти мали набити найбільшу кількість разів. Кожен з юних спортсменів називали свого кумира. Серед прізвищ Мессі, Ібрагімович, український футболіст Ярмоленко та Геннадій Клеменко. Так, так, саме автор дублю в першому таймі. Саме син Геннадія вважає свого татка — прикладом для наслідування.





У другому таймі гравець «Нафтохімік В» вийшов один на один з воротарем й переграв голкіпера, перекинув м’яч у пусті ворота — 4:0.





Кращим гравцем в «Кремінь-АТО» визнали Юрія Шабельника, а в команді «Нафтохімік В» — Геннадія Клеменка.









Команда нафтохімівців отримала кубок з рук сина Валентина Йосиповича, Вадима Маньковського.



