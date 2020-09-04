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У Кременчуці спіймали п'яного мопедиста

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 626

 

Алкогольний результат в 11 разів перевищував норму

Сьогодні, 7 вересня, поліціянтам надійшов виклик про те, що на вулиці Макаренка нетверезий чоловік керує мопедом Alfa. Інспектори обстежили прилеглу територію та згодом зупинили 35-річного керманича. Під час спілкування з чоловіком копи виявили в останнього ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав результат — 2,13 проміле, що майже у 11 разів перевищує допустиму норму. Про це інформує патрульна поліція.


Також з'ясувалось, що чоловік вже був притягнутий судом до адміністративної відповідальності за їзду в стані сп’яніння і позбавлений права керування.


 

Патрульні склали на громадянина адмінматеріали: протокол за ч. 2 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння повторно, протягом року) та постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: мопед мопедист пьяный водитель
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