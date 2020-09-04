Де 8 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

8 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

кварт. 274, 1, 2, 3, 4, 8, 9;

просп. Свободи, 99-164;

вул. Олексія Древаля, 2-4;

пр. Петрівського, 1-3.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ТП):

вул. Василя Стуса, 21-33;

вул. Григорія Чуркіна, 3-38;

вул. Космонавтів, 21-48;

вул. Мєндєлєєва, 18-24;

пров. Самойлівський, 26-93;

пров. Космічний, 3-19;

пров. Автобусний, 1-36;

пров. Івана Миколайчука, 6-37.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):