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У Крюкові горить біля церкви

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 1 232

 

Поки достовірно невідомо, що стало джерелом займання

Кременчужани повідомляють про пожежу поблизу Свято-Успенської церкви сьогодні, 7 вересня.


Фотографіями полум'я та чорного диму поділилися очевидці. Деякі свідки припускають, що горить сарай.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Пожежа Крюків
компанія «Інтера Люкс»

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