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На березі Сухого Кагамлику з'явиться набережна з зоною відпочинку

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Благоустрій прибережної зони проводять на проспекті Полтавському

У Кременчуці на березі річки Сухий Кагамлик з'явиться набережна з зоною відпочинку. За інформацією пресслужби мерії нашого міста, благоустрій прибережної зони Сухого Кагамлику на проспекті Полтавському проводять завдяки співпраці міської вади та соціально-відповідального бізнесу.


Частину робіт зі створення ще однієї міської набережної із озелененням та зоною відпочинку вже провели: викорчували старі аварійні дерева, виконали бетонування, зробили сходи. Також тут має з’явитися алея з зеленими насадженнями та автономним поливом, на пішохідній зоні укладуть плитку та встановлять лави для відпочинку.


Цього року завершити реконструкцію не встигнуть через значний обсяг робіт, але вже наступного року нова зона відпочинку має бути готова.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: набережная Сухой Кагамлык благоустройство проспект Полтавський
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