12 вересня кременчужан вчитимуть, як в'язати український хіджаб
Сьогодні, 16:04
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Захід відбудеться у галереї
12 вересня о 13.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться майстер-клас «Намітка - український хіджаб» (вул. Коцюбинського, 4).
Кременчуцька мусульманська громада запрошує на надзвичайний захід, спрямований на відродження традицій нашого народу.
Вас чекають:
- відповіді на питання: що ж таке намітка? Та чим вона схожа на мусульманський хіджаб?
- можливість приміряти на себе і порівняти традиційний український костюм та східну абаю;
- майстер-клас із пов’язування української намітки та хіджабу;
- цікаві факти про українські головні убори;
- східні смаколики.