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Кременчук, Культура, Афіша

12 вересня кременчужан вчитимуть, як в'язати український хіджаб

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 696 Коментарів: 4

 

Захід відбудеться у галереї

12 вересня о 13.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться майстер-клас «Намітка - український хіджаб» (вул. Коцюбинського, 4).


Кременчуцька мусульманська громада запрошує на надзвичайний захід, спрямований на відродження традицій нашого народу.


Вас чекають:

  • відповіді на питання: що ж таке намітка? Та чим вона схожа на мусульманський хіджаб?
  • можливість приміряти на себе і порівняти традиційний український костюм та східну абаю;
  • майстер-клас із пов’язування української намітки та хіджабу;
  • цікаві факти про українські головні убори;
  • східні смаколики.
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Автор: Альона Душенко
Теги: хіджаб намітка майстер-клас
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

814
AMD:
Сьогодні, 16:52

Очередная пропаганда ислама ? Следующий мастер-класс будет выездной ? На полигон ?


16 1
278
Slav:
Сьогодні, 17:24

Лучше бы свою культуру учили!!!


16 1
303
grykov:
Сьогодні, 18:39

"захід, спрямований на відродження традицій нашого народу" - якого народу?

 


9 0
46
rva:
Сьогодні, 20:40

хиджаб - единственная религия с помощью которй регулярно, массово готовят терористов-смертников .... хиджабом промывают мозги адептам, и они с легкостью взрывают своих единоверцев, в том числе женщин и детей...(


5 2

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