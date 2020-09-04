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Принаймні ще раз до виборів депутати Кременчуцької міськради зберуться на сесію

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 483 Коментарів: 1

 

Каденція добігає кінця, але минула сесія не остання

Депутати Кременчуцької міськради принаймні ще один раз зберуться на сесію до кінця каденції. Таку інформацію повідомив мер Кременчука Віталій Малецький наприкінці минулої сесії міськради, що відбулася 3 вересня. Можливо, буде ще позачергова сесія.


Зазвичай депутати збираються на святкову сесію до Дня міста, який відзначатимемо 29 вересня – на таких сесіях присвоюють звання Почесного громадянина Кременчука та нагороджують знаком «За заслуги перед містом».


25 жовтня, нагадаємо, відбудуться місцеві вибори: обиратимемо міського голову, депутатів місцевих рад, тож склад міської ради оновиться.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія міська рада
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

4 376
Туся:
Сьогодні, 18:10

 Кого ж вибирати, як усі старі кандидати  знову себе  виставляють та пропонують. і обіцяють зробити життя кременчужан в сотні разів краще, ніж вони це робили останні роки свого правління  до нових виборів.  


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