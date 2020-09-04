Принаймні ще раз до виборів депутати Кременчуцької міськради зберуться на сесію

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 483 Коментарів: 1

Депутати Кременчуцької міськради принаймні ще один раз зберуться на сесію до кінця каденції. Таку інформацію повідомив мер Кременчука Віталій Малецький наприкінці минулої сесії міськради, що відбулася 3 вересня. Можливо, буде ще позачергова сесія.





Зазвичай депутати збираються на святкову сесію до Дня міста, який відзначатимемо 29 вересня – на таких сесіях присвоюють звання Почесного громадянина Кременчука та нагороджують знаком «За заслуги перед містом».





25 жовтня, нагадаємо, відбудуться місцеві вибори: обиратимемо міського голову, депутатів місцевих рад, тож склад міської ради оновиться.