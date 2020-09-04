Благоустрій парку «Юність» у Кременчуці цьогоріч не розпочнуть

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 447

Благоустрій парку «Юність», що на Раківці, цьогоріч не розпочнеться. Сесія Кременчуцької міськради ухвалила рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань, і 2 мільйона гривень, які передбачалися на парк, підуть на інші об’єкти капітального будівництва.





- У цьому році ми його не почнемо будувати. Немає раціональної логіки в тому, щоб там розрити та кинути. Краще ми добудуємо ті об’єкти, які в нас є, - прокоментував ситуацію міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на запитання депутата Миколи Порицького.





Гроші перерозподілили за зверненням комунально-виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ) – так сказано у пояснювальній записці. Нагадаємо, нещодавно УКБ провело тендер на комплексний благоустрій парку «Юність», де перемогла фірма з сумнівною репутацією. Замовник розмістив оголошення про намір укласти угоду з переможцем, проте станом на 6 вересня вона ще не укладена. Повна вартість реконструкції складає майже 10 млн грн.









Відповідно до цього ж рішення ради, депутати погодилися «зняти» 1 млн 935 тис грн з реконструкції стадіону на вул. Гагаріна - тут теж роботи не розпочнуться. Нагадаємо, проєкт стадіону ще на стадії експертизи.





Вивільнені гроші спрямують на фінансування таких об’єктів:

268 тис грн – на капітальний ремонт тротуару по вул. Ігоря Сердюка (від вул. Небесної Сотні до вул. Лейтенанта Покладова);

633 тис грн – на комплексний благоустрій території в районі житлових будинків №40А та 42А на вул. Правобережній;

320 тис грн – на комплексний благоустрій території в районі житлового будинку №29 на вул. Вадима Пугачова;

470 тис грн – на дитячий спортивно-ігровий комплекс у районі будинку №14 кварталу 287 (з гумовим покриттям);

255 тис грн - на спортивний майданчик на території ЗОШ №22;

666 тис – поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад».

Також частина вивільнених коштів від парку «Юність» та стадіону, відповідно до рішень виконкому та сесії, піде на погашення боргів перед підрядниками за роботи, виконані у 2019 році, але не профінансовані.