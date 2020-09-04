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Надзвичайні новини

У Кременчуці дев'ятьох водіїв оштрафували за об'ємні номери

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 1 880 Коментарів: 2

 

Вперше загрожує штраф у розмірі 170 гривень, вдруге — штраф 255 грн або громадські роботи

У Кременчуці штрафують водіїв, які на машинах використовують так звані 3Д номерні знаки. За інформацією патрульної поліції, вже дев'ятьох керманичів притягли до адмінвідповідальності.


Відповідно до пункту 2.9 «в» ПДР України, водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів. Таку ж норму містить і КУпАП, де передбачено і відповідальність за ч. 6 ст. 121 КУпАП — штраф 170 грн. За вчинення ж такого правопорушення вдруге протягом року — штраф 255 грн або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.


Детальніше почитати, чому 3Д номер на машині, — порушення ПДР, можна тут.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: номерные знаки ПДД
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

297
Чувааак:
Сьогодні, 12:03

А скількох оштрафували за американські поворотники?


22 7
4 581
Solenoid:
Сьогодні, 14:06

...или за затонированные задние фонари. Что тоже является нарушением. А что касается этих номеров, то это было понятно что будут штрафовать. Ибо нарушение. Да и легко забиваются грязью и становятся нечитаемые.

8 0

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