У Кременчуці дев'ятьох водіїв оштрафували за об'ємні номери

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 1 880 Коментарів: 2

У Кременчуці штрафують водіїв, які на машинах використовують так звані 3Д номерні знаки. За інформацією патрульної поліції, вже дев'ятьох керманичів притягли до адмінвідповідальності.





Відповідно до пункту 2.9 «в» ПДР України, водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів. Таку ж норму містить і КУпАП, де передбачено і відповідальність за ч. 6 ст. 121 КУпАП — штраф 170 грн. За вчинення ж такого правопорушення вдруге протягом року — штраф 255 грн або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.





Детальніше почитати, чому 3Д номер на машині, — порушення ПДР, можна тут.