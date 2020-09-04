U-235 рассказал об особенностях охоты на ночные пейзажи и почему любит снимать в Норвегии

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Кременчугский фотограф U-235, который специализируется на пейзажной съёмке, участвует в международных конкурсах, снимает в разных странах мира. В своих работах он запечатляет закаты, рассветы, ночные пейзажи (в частности, Млечный Путь, Луну, метеорные потоки, звёздные треки — вращения звёзд вокруг полярной звезды). Он работает в IT-сфере, а занятие фотографией – его давнее хобби. Недавно U-235 начал проводить воркшопы, на которых обучает особенностям ночной фотографии других фотографов.





Украина, Карпаты, Мармаросы, октябрь 2019



Во время интервью Uran-235 отказался назвать нам свою фамилию, объяснив это тем, что не связывает свою личность с творчеством, которым занимается. Даже в интернете он не указывает ни имени, ни фамилии — ничего.





Об истоках хобби и пейзажной съёмке



- Расскажите, почему Вы взяли псевдоним U-235 (Уран-235 – ред.)?





Как-то так сложилось. Хотя это не моя планета, но по духу она мне очень близка, и Уран-235 как элемент – по сути взрывной. У меня характер в принципе спокойный, но местами очень агрессивный в плане всяческих авантюр и приключений. А личную информацию о себе я не афиширую.





- Кто вы по профессии?



Я работаю в IT-сфере программистом, а занятие фотографией – это очень давнее хобби, которому лет 8 минимум. Это именно плотно и серьёзно. До этого съёмки на «мыльницу» я не считаю вообще.



- Как начали заниматься фотографией, с чего всё началось?



Это очень интересная история. У меня была девушка. Не сказать, что это была сильная любовь, скорее плотная привязанность. Мы расстались относительно быстро, но момент расставания на меня очень повлиял. У неё была подруга, которая просто фотографировала портреты людей. А я до этого фотографировал в походах на «мыльницу», пытался снимать какое-то подобие пейзажных фотографий…





И в этот момент расставания меня как-то переключило, я понял, что мне надо купить камеру. Это было моё нереализованное желание, которое до этого долго «болталось» где-то в подсознании. И вот пришёл момент. Моя внутренняя энергия перенаправилась в сторону пейзажной фотографии. Я сразу знал, что буду снимать именно пейзажи.



Задолго до занятия фотографией я путешествовал и занимался туризмом; в итоге это всё объединилось в единое целое и нашло логическое продолжение.





Болгария, Синеморец, сентябрь 2019



- А почему именно пейзажи?



Скажем так, я очень асоциальный человек. Не скажу, что не люблю людей. Мне не нравятся огромные сборища народа. Я стараюсь быть на природе, подальше от города, где тишина и спокойствие, дикий мир.







Я сейчас также снимаю портреты, но как часть истории, которая включена в пейзаж или архитектуру. Не просто показываю человека крупно (80% в кадре), а именно пытаюсь создать какую-то мистерию, дабы это было единым целым – пейзаж и человек, дополняющий его, раскрывающий свою историю. А просто портреты – это скучно и не интересно мне. Тем более, портретистов и в городе, и в мире много, а людей, которые снимают пейзажи и находят интересные и необычные точки и по миру, и по Украине - их мало.



Каждый свой кадр я дополняю небольшой историей. Это моя личная «фишка». Я передаю зрителю свои ощущения в момент съемки фотографии в виде текста, который её дополняет. Это её оживляет и погружает в неё зрителя, заставляет задуматься о моментах, которые я показываю.



- В каких странах уже удалось поснимать?



Я был в Норвегии два раза, в Индии в командировке (там я снимал больше street-фотографию, так как мы были в черте города, там нереально было снимать пейзаж).





Грузия, Сванетия, Ушгули, август 2017



Был в Грузии в районе Местии – это одно из известных мест, там огромные ледники и высокие горы. Мы с женой арендовали внедорожник и поехали в село Ушгули, одно из самых высокогорных сел в Европе. Буквально за несколько дней до нас на этой дороге местный джигит перевернулся и упал в ущелье, его пытались доставать, но он разбился насмерть. Там склон очень крутой, 50 м минимум – и внизу течёт горная речка. Если отказали тормоза – ты рискуешь жизнью. Но мы доехали нормально, местами была грязь, но ледник и село Ушгули стоили того. Это непередаваемо: там такая тишина, что слышно, как двигается лёд, хоть ледник относительно далеко от нас!





Ещё я был в Польше, но там больше снимал архитектуру. А также на Алтае в России – это был туристический поход, озёра там очень интересные.



Когда я еду в конкретную страну, которая мне интересна, я зачастую стараюсь заранее узнать максимум про маршруты и точки, которые там есть. Мне не нравится снимать «попсовые» видовые точки, которые снимают все, я стараюсь найти какие-то свои необычные ракурсы. В последней поездке в Норвегию я нашёл пару мест, где известные фотографы не снимали. Туда ходят обычные туристы, а мои коллеги почему-то туда не заглядывают.





Норвегия, пляж Utakleiv, Vestvågøy, август 2016



- А почему именно Норвегия, чем эта страна нравится?



Я в Норвегию попал волей случая. Один фотограф организовывал туда фотоэкспедицию, он водит фототуры по миру и именно в этот раз разведывал местность. Эта поездка была очень дешёвой: мы были там 21 день, и это стоило 1000 евро, это просто «шара»! Я не раздумывая согласился! Жили мы в палатках. Три арендованные машины, палатки, снаряжение и всё… В группе было 9 человек, в основном украинцы с разных городов.



Мы были на Лофотенских островах, это северная часть Норвегии, ближе к океану, там просто сказочная природа! Она мне частично очень напомнила Алтай, но на Алтае нет фьордов. А вот бурная растительность, влажная трава, мох на камнях — это да, хоть Алтай явно южнее.





Норвегия, Senja, Tungeneset The Devil's Teeth, август 2016



Лофотенские острова огромные, я был буквально на трёх из них, и там есть очень много других точек, где можно снимать. Чем мне нравятся Лофотены: по сравнению с другими местами в мире там очень просто добраться до точки съёмки. Ты приезжаешь на машине, под горой какой-то маленький посёлочек, ты оставил машину, пошёл вверх, буквально 1-2 часа — и ты уже наверху, тропа нормальная. Ты не идёшь как в Карпатах марш-бросок в 10 км; чтобы с села подняться вверх на Черногорский хребет нужно часа четыре – очень тяжёлые подъёмы. А в этом плане тут (в Норвегии — ред.) намного проще, расстояния меньше и более пологие подъёмы, ходить проще. И виды там фантастические!





Норвегия, Senja, Tungeneset The Devil's Teeth, август 2018



- Бывали какие-то необычные, смешные случаи во время ночной съёмки?



Есть одна весёлая история. Была зима, лежал снег, ясная ночь. Мы поехали поснимать звёзды в 25 градусов мороза. Я беру пару своих товарищей и предупреждаю: мы едем снимать, это не на 5 минут, поэтому одевайтесь тепло. Мы приехали, я лезу на холм (я примерно видел уже, что хотел снять, а их оставляю внизу). Перед тем, как лезть, снимаю дерево, один кадр буквально, и товарищ говорит: «Ой, мне уже холодно, я замёрз, поехали домой!». Я ему: «Мы же только приехали, я тебя предупреждал, так что никаких вариантов: или пешком, или жди».



В итоге они меня вынудили – я им разжег костёр, оставил бутерброды, термос с чаем и полез на этот холм. Кое-как поснимал, в итоге качеством не доволен, и остались чисто пару фотографий-воспоминаний. Я спускаюсь вниз в надежде на то, что я попью чая (чая да, я чуть-чуть попил), а вот бутерброды – это просто неописуемая картина: снег, на снегу лежит целлофанчик, на нём лежит бутерброд, который замёрз просто в хлам. Его не то, что есть, там зубами нереально грызть – можно зубы сломать. Когда мы уже выехали из села, этот товарищ, которому было холодно, вдруг начинает паниковать – потерял телефон. Пришлось возвращаться, в итоге у костра в снегу он таки нашёл замерзший телефон.







- А где в Украине снимали, какие любимые места для фото?



Я в Карпатах был около 10 раз, мне очень нравится Черногора, Мармарош, на перевале Русский путь (это небольшой водораздельный хребет возле горы Пикуй). Это места, где ходят большинство туристов, но они интересные. На том же Черногорском хребте есть несколько озёр: Бребенескул (у меня оттуда есть классная ночная фотография с Млечным Путём), озеро Несамовитое. Мне вообще очень нравится вода, потому что просто пейзаж без воды - скучный, а отражения оживляют картину.





Украина, Карпаты, озеро Несамовитое, июнь 2017



- А море фотографируете?



Да, я был вот в Одессе, снимал море. Но Одесса, честно говоря, в плане пейзажа очень скучная. У меня там давний коллега-фотограф, он мне показал пару «диких» мест в их краях, где можно было снимать.



По пути обратно была очередная авантюра – мы незапланированно заехали в одно шикарное место в Кировоградской области, Монастырище – древнее капище, якобы там проводились таинственные обряды и языческие жертвоприношения. Огромная гряда, метров 25 в высоту и 40 в длину, сверху огромные валуны, раза в три больше роста человека, очень массивные. Его сравнивают со Стоунхенджем, отдалённо похоже. Там петляет речка между выходов каменных пород из земли – эти места мне очень нравятся.



С ночными кадрами там сказочно повезло, я снимал до упора, до 12 ночи, и очень доволен результатами. Перед этим по Украине прошли грозы с ливнями, а после дождей зачастую самое чистое небо – дымка в верхних слоях атмосферы «смывается», звёзды хорошо видны. В любой пейзажной съёмке очень важна погода.



Вообще ночная съёмка отнимает много времени и сил: планирование, выбор времени, чтобы небо было ясным. Тяжело недосыпать, особенно когда целую ночь не спишь и снимаешь, а потом с утра пару часов поспал и едешь домой.





Украина, Карпаты, неподалеку от о. Бребенескул, июнь 2016



- Вы и архитектуру тоже снимаете?



Да, я очень много снимаю заброшенные строения, мне нравятся старые разрушенные церкви, особенно ночью. Один из первых снимков — это была церковь в Озёрах, с этого момента и пошло увлечение. Мне всегда нравились старые архитектурные здания, заброшенные, в них есть определённая атмосфера. Я стараюсь, пока их все не отреставрировали, что возможно, отснять.





Польша, Вроцлав, сентябрь 2018



- Каким фотоаппаратом пользуетесь?



Я снимаю на профессиональную камеру Nikon. Но на самом деле, абсолютно без разницы, на какой фотоаппарат снимать. Если ты понимаешь, как правильно выстраивать композицию, умеешь пользоваться фотоаппаратом, то даже на «мыльницу» можно снять хорошие кадры, главное – видеть картинку.



Когда я снимаю портреты, я долго выставляю композицию, могу сдвинуть камеру буквально в сторону на 5 см, вверх, вниз, пока не увижу картинку, которая слилась в правильную композицию, где есть какие-то ритмы, диагональные линии, а не просто человек стоит на фоне стены. Это всё отнимает какое-то время, но в итоге я получаю один очень хороший кадр, который меня радует и впечатляет.





О нюансах своего увлечения фотографией



- Как обрабатываете фотографии?



Все фотографии однозначно обрабатываются в «Фотошопе». Когда обрабатываю фотографию, то стараюсь сделать её такой, какой она была на самом деле. Максимум могу использовать приёмы ретуши и затереть мусор, провода. Я стараюсь сохранить естественный вид, это изначально мой подход, никогда ничего не меняю: не меняю цвета, не перекрашиваю и т.д.





Украина, Карпаты, Мармаросы, октябрь 2019



- Вы продаёте свои работы?



Пока нет, я не хочу их продавать, потому что на стоках (это онлайн-магазины для продажи фотографий) они будут стоить копейки, а я вкладываю туда частичку себя и за 20 центов продавать фотографии не хочу, это бессмысленно. Это не ради коммерции. Можно продавать в журналы, но это бывает не часто в плане того, что слишком много фотографов и слишком много фотографий. Пока моя работа позволяет мне путешествовать и снимать для себя, для души, как хобби, то я даже не буду думать о коммерческой продаже.





Центральная Украина, окрестности Кременчуга, июль 2020



- В каких выставках, конкурсах Вы участвовали?



35Awards – это Международный фотосайт, там действительно серьёзные фотографы. Ты когда туда попадаешь, то и сам должен соответствовать уровню (я прошёл отборочный «экзамен» только со второго раза). Ты смотришь на работы других людей и понимаешь, к чему расти. Я три года подавал туда работы, и мои фото трижды доходили до третьего тура. В 2018 году было подано 392 тысячи фотографий, и в третий тур прошло всего 3 тысячи фото, среди них и мои тоже.



Именно фотоконкурс 35Awards бесплатный, а вообще большинство серьёзных фотоконкурсов идут на платной основе (порядка 15-50 евро). Зато там есть хороший призовой фонд, и если ты действительно достойный фотограф, то в принципе что-то можно выиграть.



Одно дело, я сниму наши «камыши» в каком-то селе, кадр будет классный: наши кручи, извилистый Псёл, туман, отличные рассвет и небо, классно обработаю, получится реалистичная картинка, суперкачественная! А кто-то поедет в Доломиты, там будут горы, типичная узнаваемая местность, и пусть будет хуже обработка, скорее всего, люди выберут именно итальянскую фотографию, потому что это более узнаваемое и видовое место.







- Вы печатались в каких-то журналах?



Один раз да, но это было очень давно. Я отправил первый свой, как мне показалось, удачный снимок Млечного Пути. Это была Максимовка, я снял дерево и Днепр на фоне Млечного Пути в сторону Светловодска. Это был далёкий 2012 год.



- А было такое, что Ваши фото использовали без спроса, нарушая авторские права?



Было, но я не требую денег, если проект познавательный. Было несколько ресурсов в интернете – каталоги интересных мест в Украине – взяли мои фото с Карпат даже без подписи, обрезали их и убрали мой логотип. Я им написал, чтобы указали автора. Зачастую люди адекватные – начинают подписывать авторство фотографий и всё. Для путеводителей мне не жалко, самое главное, чтобы авторство указывалось, потому что обидно.





Украина, Карпаты, перевал Русский Путь, октябрь 2017



- Какие есть творческие планы на будущее?



Я планирую опять поехать в Норвегию с женой, в третий раз. Думал про Исландию, там есть национальные парки с каньонами и реками в обширных долинах. Очень запоминающиеся и редко посещаемые места. Хотел бы попасть на Фицрой – вершина в Патагонии между Аргентиной и Чили, там очень красивые горы, озера, лес.

Ещё бы хотелось поехать в пустыни Африки. Там очень чистое небо, минимальное световое загрязнение. Ночью очень важно находиться максимально далеко от крупных городов, ибо засветка видна даже невооружённым взглядом, а когда снимаешь камерой, она получает ещё больше света, на фотографии это сразу видно — по горизонту яркий световой шар. Это то же, что смотреть в городе на звёзды, когда у тебя над головой фонарь.



Ознакомиться с творчеством фотографа можно на его странице в Фейсбуке.