COVID-19 за добу: в Україні + 2 174, на Полтавщині + 28

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7 вересня станом на 9.00 в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 174 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.





Загалом проведено 1 709 017 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 379 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 406 випадків;

Волинська область — 5 883 випадки;

Дніпропетровська область — 2 767 випадків;

Донецька область — 1 630 випадків;

Житомирська область — 3 746 випадків;

Закарпатська область — 8 091 випадок;

Запорізька область — 1 931 випадок;

Івано-Франківська область — 10 348 випадків;

Кіровоградська область — 858 випадків;

м. Київ — 15 276 випадків;

Київська область — 6 278 випадків;

Львівська область — 15 881 випадок;

Луганська область — 434 випадки;

Миколаївська область — 1 665 випадків;

Одеська область — 8 525 випадків;

Полтавська область — 973 випадки;

Рівненська область — 9 762 випадки;

Сумська область — 1 963 випадки;

Тернопільська область — 7 390 випадків;

Харківська область — 10 972 випадки;

Херсонська область — 500 випадків;

Хмельницька область — 3 195 випадків;

Чернівецька область — 11 272 випадки;

Черкаська область — 1 950 випадків;

Чернігівська область — 2 372 випадки.

За інформацією Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині зафіксували 28 нових випадків захворювання на коронавірус.

Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 973 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 565 жителів області, продовжують лікування 386 людей.





Джерело: facebook.com/poltavaoda/





Географія поширення інфекції: