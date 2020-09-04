COVID-19 за добу: в Україні + 2 174, на Полтавщині + 28

7 вересня станом на 9.00 в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 174 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.
Загалом проведено 1 709 017 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 379 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 406 випадків;
- Волинська область — 5 883 випадки;
- Дніпропетровська область — 2 767 випадків;
- Донецька область — 1 630 випадків;
- Житомирська область — 3 746 випадків;
- Закарпатська область — 8 091 випадок;
- Запорізька область — 1 931 випадок;
- Івано-Франківська область — 10 348 випадків;
- Кіровоградська область — 858 випадків;
- м. Київ — 15 276 випадків;
- Київська область — 6 278 випадків;
- Львівська область — 15 881 випадок;
- Луганська область — 434 випадки;
- Миколаївська область — 1 665 випадків;
- Одеська область — 8 525 випадків;
- Полтавська область — 973 випадки;
- Рівненська область — 9 762 випадки;
- Сумська область — 1 963 випадки;
- Тернопільська область — 7 390 випадків;
- Харківська область — 10 972 випадки;
- Херсонська область — 500 випадків;
- Хмельницька область — 3 195 випадків;
- Чернівецька область — 11 272 випадки;
- Черкаська область — 1 950 випадків;
- Чернігівська область — 2 372 випадки.
За інформацією Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині зафіксували 28 нових випадків захворювання на коронавірус.
Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 973 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 565 жителів області, продовжують лікування 386 людей.
Джерело: facebook.com/poltavaoda/
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 374 (13 нових випадків),
- Кременчук – 169 (3 нові випадки),
- Полтавський район – 44 (1 новий випадок),
- Горішні Плавні – 44,
- Миргород – 38 (2 нові випадки),
- Кременчуцький район – 33,
- Кобеляцький район – 28,
- Лубни – 25 (1 новий випадок),
- Гадяч – 23,
- Шишацький район – 19 (3 нові випадки),
- Гребінківський і Зіньківський райони – по 16,
- Машівський район – 15 (1 новий випадок),
- Глобинський район – 13,
- Диканський район – 11 (1 новий випадок),
- Котелевський і Хорольський райони – по 11,
- Гадяцький і Лохвицький райони – по 10,
- Пирятинський район – 9 (1 новий випадок),
- Козельщинський район – 8 (1 новий випадок),
- Лубенський і Миргородський райони – по 8,
- Оржицький район – 6 (1 новий випадок),
- Карлівський і Чутівський райони – по 6,
- Решетилівський район – 5,
- Великобагачанський район – 4,
- Новосанжарський район – 3.