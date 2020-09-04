Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

COVID-19 за добу: в Україні + 2 174, на Полтавщині + 28

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Одужало 379 людей

7 вересня станом на 9.00 в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 174 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.


Загалом проведено 1 709 017 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 379 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 406 випадків;
  • Волинська область — 5 883 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2 767 випадків;
  • Донецька область — 1 630 випадків;
  • Житомирська область — 3 746 випадків;
  • Закарпатська область — 8 091 випадок;
  • Запорізька область — 1 931 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10 348 випадків;
  • Кіровоградська область — 858 випадків;
  • м. Київ — 15 276 випадків;
  • Київська область — 6 278 випадків;
  • Львівська область — 15 881 випадок;
  • Луганська область — 434 випадки;
  • Миколаївська область — 1 665 випадків;
  • Одеська область — 8 525 випадків;
  • Полтавська область — 973 випадки;
  • Рівненська область — 9 762 випадки;
  • Сумська область — 1 963 випадки;
  • Тернопільська область — 7 390 випадків;
  • Харківська область — 10 972 випадки;
  • Херсонська область — 500 випадків;
  • Хмельницька область — 3 195 випадків;
  • Чернівецька область — 11 272 випадки;
  • Черкаська область — 1 950 випадків;
  • Чернігівська область — 2 372 випадки.

За інформацією Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині зафіксували 28 нових випадків захворювання на коронавірус.

Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 973 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 565 жителів області, продовжують лікування 386 людей.


Джерело: facebook.com/poltavaoda/


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 374 (13 нових випадків),
  • Кременчук – 169 (3 нові випадки),
  • Полтавський район – 44 (1 новий випадок),
  • Горішні Плавні – 44,
  • Миргород – 38 (2 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 33,
  • Кобеляцький район – 28,
  • Лубни – 25 (1 новий випадок),
  • Гадяч – 23,
  • Шишацький район – 19 (3 нові випадки),
  • Гребінківський і Зіньківський райони – по 16,
  • Машівський район – 15 (1 новий випадок),
  • Глобинський район – 13,
  • Диканський район – 11 (1 новий випадок),
  • Котелевський і Хорольський райони – по 11,
  • Гадяцький і Лохвицький райони – по 10,
  • Пирятинський район – 9 (1 новий випадок),
  • Козельщинський район – 8 (1 новий випадок),
  • Лубенський і Миргородський райони – по 8,
  • Оржицький район – 6 (1 новий випадок),
  • Карлівський і Чутівський райони – по 6,
  • Решетилівський район – 5,
  • Великобагачанський район – 4,
  • Новосанжарський район – 3.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
компанія «Інтера Люкс»

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