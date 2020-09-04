На Полтавщині викрили гральний заклад

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 590

Правоохоронці припинили діяльність незаконного грального закладу в місті Карлівка. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Під час проведення санкціонованих обшуків виявили та вилучили системні блоки, монітори, інформаційні носії тощо.





За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 170 тисяч до 680 тисяч гривень штрафу.



У рамках досудового розслідування тривають слідчі дії.