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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Футбольний клуб Прем'єр-ліги підписав хавбека з Кременчука

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 446

 

Вихованець кременчуцького футболу виступатиме під номером 9

Футбольний клуб «Львів» офіційно повідомив про підписання довгострокового контракту з 25-річним атакуючим півзахисником Ігорем Кошманом. У новій команді вихованець «Кременя» виступатиме під 9 номером.


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Минулий сезон Кошман провів у складі грузинського клубу «Шевардені 1906». В Україні Кошман виступав за «Металіст-1925», «Металург» (Донецьк), «Таврію» та «Кремінь». 


У сезоні 2018/2019 Кошман виступав за інший грузинський клуб, «Самтредіа», яким тоді керував нинішній наставник «Львова» Георгій Цецадзе.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Львів Ігор Кошман
компанія «Інтера Люкс»

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