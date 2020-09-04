Футбольний клуб Прем'єр-ліги підписав хавбека з Кременчука

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 446

Футбольний клуб «Львів» офіційно повідомив про підписання довгострокового контракту з 25-річним атакуючим півзахисником Ігорем Кошманом. У новій команді вихованець «Кременя» виступатиме під 9 номером.









Минулий сезон Кошман провів у складі грузинського клубу «Шевардені 1906». В Україні Кошман виступав за «Металіст-1925», «Металург» (Донецьк), «Таврію» та «Кремінь».





У сезоні 2018/2019 Кошман виступав за інший грузинський клуб, «Самтредіа», яким тоді керував нинішній наставник «Львова» Георгій Цецадзе.