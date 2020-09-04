Кременчужани звернулися до прем'єр-міністра щодо харчування дітей внутрішньо переміщених осіб

Мета звернення – аби якнайшвидше розробили державний механізм фінансового забезпечення харчування дітей внутрішньо переміщених осіб
Депутати Кременчуцької міської ради направлять звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб під час освітнього процесу.
На сьогоднішній день в загальноосвітніх закладах Кременчука навчається 580 дітей внутрішньо переміщених осіб. Тому територіальна громада міста Кременчука стурбована ситуацією щодо можливості забезпечення безкоштовним харчуванням цих дітей під час навчання через відсутність механізму реалізації прав цією категорією жителів нашого міста на користування зазначеною пільгою.
Оскільки на державному рівні з 20 травня визначена необхідна наявність загальнодержавного порядку фінансування на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб в закладах освіти під час освітнього процесу, депутати просять сприяти якнайшвидшій розробці порядку, забезпечити функціонування державного механізму фінансового забезпечення харчування таких дітей.
Під час сесії Кременчуцької міськради 3-го вересня депутати одноголосно ухвалили звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо якнайшвидшої розробки державного механізму фінансового забезпечення харчування дітей внутрішньо переміщених осіб в закладах освіти Кременчука.