Кременчужани звернулися до прем'єр-міністра щодо харчування дітей внутрішньо переміщених осіб

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 382

Депутати Кременчуцької міської ради направлять звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб під час освітнього процесу.





На сьогоднішній день в загальноосвітніх закладах Кременчука навчається 580 дітей внутрішньо переміщених осіб. Тому територіальна громада міста Кременчука стурбована ситуацією щодо можливості забезпечення безкоштовним харчуванням цих дітей під час навчання через відсутність механізму реалізації прав цією категорією жителів нашого міста на користування зазначеною пільгою.

Оскільки на державному рівні з 20 травня визначена необхідна наявність загальнодержавного порядку фінансування на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб в закладах освіти під час освітнього процесу, депутати просять сприяти якнайшвидшій розробці порядку, забезпечити функціонування державного механізму фінансового забезпечення харчування таких дітей.





- Ми хочемо, щоб держава компенсувала (вартість харчування - ред.)... Ми зобов'язані харчувати: кожній дитині ми маємо щодня забезпечити харчування (близько 12 грн в день), це 5 тисяч щодня, більше 40 тисяч в тиждень. Якщо Рада приймає таке рішення, нехай дасть пільгу, підкріплену фінансуванням. Ми-то це робимо з місцевого бюджету, але хотілося б, щоб держава підтримувала теж, - прокоментував під час сесії це питання міський голова Віталій Малецький.





Під час сесії Кременчуцької міськради 3-го вересня депутати одноголосно ухвалили звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо якнайшвидшої розробки державного механізму фінансового забезпечення харчування дітей внутрішньо переміщених осіб в закладах освіти Кременчука.