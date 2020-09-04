На вихідних у двох кременчужан знайшли наркотики

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 337

В одному з випадків канабіс виявили на кухні

За минулі вихідні кременчуцькі патрульні виявили два випадки зберігання, ймовірно, наркотичних речовин. Зокрема, під час патрулювання на вулиці Сумській копи знайшли у 44-річного кременчужанина поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичну. Про це інформує патрульна поліція.





Другий випадок стався на вулиці Тараса Бульби. Правоохоронці приїхали на виклик «Домашнє насильство». На кухні у 40-річного власника квартири знайшли паперовий згорток з подрібненою речовиною, зовні схожу на канабіс.





Походження невідомих речовин та подальшу правову кваліфікацію має визначити слідчо-оперативна група.