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Надзвичайні новини

На вихідних у двох кременчужан знайшли наркотики

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 337

В одному з випадків канабіс виявили на кухні

За минулі вихідні кременчуцькі патрульні виявили два випадки зберігання, ймовірно, наркотичних речовин. Зокрема, під час патрулювання на вулиці Сумській копи знайшли у 44-річного кременчужанина поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичну. Про це інформує патрульна поліція.


 

Другий випадок стався на вулиці Тараса Бульби. Правоохоронці приїхали на виклик «Домашнє насильство». На кухні у 40-річного власника квартири знайшли паперовий згорток з подрібненою речовиною, зовні схожу на канабіс.


 

Походження невідомих речовин та подальшу правову кваліфікацію має визначити слідчо-оперативна група.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики
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