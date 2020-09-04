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Кременчук, Спорт, Афіша

3 жовтня відбудуться дитячі велоперегони «По-дорослому. Осінь 2020»

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 404

 

Змагання пройдуть у Придніпровському парку

3 жовтня у Придніпровському парку відбудуться дитячі велоперегони «По-дорослому. Осінь 2020». 


Щоб взяти участь у змаганнях, необхідно зареєструватися за посиланням. Реєстрація триватиме до 12.00 30 вересня. Велике прохання, уважно і чітко заповнювати реєстраційну форму. Якщо ви вірно вкажете електронну адресу, вам прийде підтвердження реєстрації. Протягом доби вам надішлють на цю ж електронну пошту форму дозволу від батьків, список необхідних для отримання стартового номеру документів та протягом підготовчого процесу будуть надсилати корисну інформацію.


Також необхідно роздрукувати та заповнити дозвіл від батьків, зробити копію паспорт одного з батьків та копію свідоцтва дитини. З цими документами ви зможете отримати стартовий номер безпосередньо в день перегонів в стартовому таборі.


У зв'язку з карантинними обмеженнями старти категорій будуть відокремлені у часі, детальний розклад стартів буде оприлюднений за результатами попередньої реєстрації 1 жовтня на сторінці у фейсбуці.
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Автор: Альона Душенко
Теги: велоспорт
компанія «Інтера Люкс»

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