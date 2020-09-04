3 жовтня відбудуться дитячі велоперегони «По-дорослому. Осінь 2020»

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3 жовтня у Придніпровському парку відбудуться дитячі велоперегони «По-дорослому. Осінь 2020».





Щоб взяти участь у змаганнях, необхідно зареєструватися за посиланням . Реєстрація триватиме до 12.00 30 вересня. Велике прохання, уважно і чітко заповнювати реєстраційну форму. Якщо ви вірно вкажете електронну адресу, вам прийде підтвердження реєстрації. Протягом доби вам надішлють на цю ж електронну пошту форму дозволу від батьків, список необхідних для отримання стартового номеру документів та протягом підготовчого процесу будуть надсилати корисну інформацію.





Також необхідно роздрукувати та заповнити дозвіл від батьків, зробити копію паспорт одного з батьків та копію свідоцтва дитини. З цими документами ви зможете отримати стартовий номер безпосередньо в день перегонів в стартовому таборі.



