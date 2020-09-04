Патрульна поліція анонсувала появу фантомних патрулів на українських дорогах

До кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові комплекси
Поліція впроваджуватиме нові засоби для виявлення порушників на дорогах — «фантомні патрулі». Про це 8 вересня під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
На брифінгу зазначили, що досвід передових практик у сфері безпеки дорожнього руху доводить, що поряд з системою автоматичної фіксації мають працювати системи фіксації правопорушень у неавтоматичному режимі.
Планується, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові комплекси, а ще 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, з'являться в найближчі декілька років.
Відтак майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з декількох частин. Перша частина – це стаціонарні камери, які встановлені в місцях підвищеної аварійності, і про них знають всі водії. Друга частина – це камери, які встановлюють в поліцейські авто. А третя – це прилади для вимірювання швидкості TruCam.