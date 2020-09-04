Патрульна поліція анонсувала появу фантомних патрулів на українських дорогах

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 1

До кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові комплекси

Поліція впроваджуватиме нові засоби для виявлення порушників на дорогах — «фантомні патрулі». Про це 8 вересня під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.





На брифінгу зазначили, що досвід передових практик у сфері безпеки дорожнього руху доводить, що поряд з системою автоматичної фіксації мають працювати системи фіксації правопорушень у неавтоматичному режимі.





- У патрульному авто встановлюватиметься прилад, який дозволятиме фіксувати правопорушення, що відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто буде можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному або у зустрічному напрямках. Це дасть змогу поліцейському бути мобільним та забезпечить додатковий момент превенції порушень, – розповів Олексій Білошицький.





Планується, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові комплекси, а ще 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, з'являться в найближчі декілька років.





Відтак майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з декількох частин. Перша частина – це стаціонарні камери, які встановлені в місцях підвищеної аварійності, і про них знають всі водії. Друга частина – це камери, які встановлюють в поліцейські авто. А третя – це прилади для вимірювання швидкості TruCam.