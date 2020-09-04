На Полтавщині до лікарні потрапив чоловік з опіками 25% тіла

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Під час зварювальних робіт спалахнула каністра з пальним

9 вересня до клінічної центральної міської лікарні Лубен доставили мешканця села Луговики (колишній Чорнухинський район). За інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, 52-річний чоловік отримав термічні опіки обличчя, шиї, грудей, верхніх кінцівок І-ІІ ступеня (близько 25%).





За попередніми даними, потерпілий отримав травми на власному подвір’ї під час зварювальних робіт, внаслідок яких спалахнула каністра з пальним. Стан здоров’я потерпілого – середньої тяжкості.