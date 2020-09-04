На Полтавщині відремонтували 7 кілометрів автодороги Шили – Надержинщина – Полтава

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На Полтавщині завершився ремонт 7 кілометрів автодороги Шили – Надержинщина – Полтава. Як повідомляє Полтавська ОДА, це частина маршруту від Полтави до селища Котельви, що має інтенсивність руху понад три тисячі автомобілів на добу.





- Цього року на Полтавщині плануємо побудувати та відремонтувати безпрецедентну кількість доріг – понад 330 км, із яких 235 км доріг державного значення, а понад 100 км – місцевого. Це щонайменше вдвічі більше, ніж минулого чи позаминулого років. Половину кілометражу ми вже відремонтували, – прокоментував голова облдержадміністрації Олег Синєгубов.





На відремонтованій ділянці автошляху уклали асфальтобетонне покриття, укріпили узбіччя та нанесли розмітку. Загальна довжина автодороги Шили – Надержинщина – Полтава становить 11,4 км. Ремонт цієї дороги Агентство місцевих доріг продовжить і наступного року.





- 80% доріг Полтавщини знаходяться в аварійному стані й потребують ремонту. І ця дорога – не виняток. Ми почали відновлювати напрямок від Полтави до Котельви, в межах цьогорічного фінансування завершили заплановані роботи за 2 місяці. На цьому важливому напрямку найближчим часом розпочинаємо капітальний ремонт дороги Н-12 Мала Рублівка – Рунівщина від межі Котелевського і Полтавського районів до селища Козлівщина. В цілому маємо амбітний план відремонтувати всю дорогу до Котельви за 1-2 роки, – зазначив директор ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Олексій Басан.



