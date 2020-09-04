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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судимість отримав житель Полтавського району за вирощування понад сотні конопель

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 380

 

Чоловік посіяв та виростив дикорослу коноплю

На початку вересня Полтавський районний суд виніс вирок чоловіку, який посіяв та виростив коноплі у теплиці. Дикорослі рослини обвинувачений посіяв весною цього року на території свого двору. Доглядав за ними.


У липні чоловік зібрав частину урожаю. 7 серпня до засудженого прийшли з обшуками. Під час нього вилучили майже 10 грамів канабісу, пристрій для куріння та 101 рослину конопель.


Суд затвердив угоду про визнання винуватості та визнав винним у порушенні ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.


Остаточне покарання - 4 роки позбавлення волі, від якого звільнили, призначивши 2 роки іспитового терміну.


Текст вироку тут.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: ілюстративне фото
Теги: конопля
компанія «Інтера Люкс»

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