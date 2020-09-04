Судимість отримав житель Полтавського району за вирощування понад сотні конопель

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На початку вересня Полтавський районний суд виніс вирок чоловіку, який посіяв та виростив коноплі у теплиці. Дикорослі рослини обвинувачений посіяв весною цього року на території свого двору. Доглядав за ними.





У липні чоловік зібрав частину урожаю. 7 серпня до засудженого прийшли з обшуками. Під час нього вилучили майже 10 грамів канабісу, пристрій для куріння та 101 рослину конопель.





Суд затвердив угоду про визнання винуватості та визнав винним у порушенні ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.





Остаточне покарання - 4 роки позбавлення волі, від якого звільнили, призначивши 2 роки іспитового терміну.





Текст вироку тут.