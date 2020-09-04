Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу зафіксували 2 582 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 55

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 984 Коментарів: 1

 

Антирекорд у Полтавській області по кількості хворих, виявлених за день

За останню добу в Україні зафіксували 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 55.


За даними МОЗ, станом на 9.00 10 вересня у нашій країні 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальні, 65 877 пацієнтів одужали (за добу – 1 174 людини). Загалом проведено 1 778 483 тестування методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 606 випадків;
  • Волинська область — 6 092 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 012 випадків;
  • Донецька область — 1 852 випадки;
  • Житомирська область — 3 938 випадків;
  • Закарпатська область — 8 359 випадків;
  • Запорізька область — 2081 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10 802 випадки;
  • Кіровоградська область — 874 випадки;
  • м. Київ — 16 119 випадків;
  • Київська область — 6 554 випадки;
  • Львівська область — 16 452 випадки;
  • Луганська область — 503 випадки;
  • Миколаївська область — 1 766 випадків;
  • Одеська область — 8 874 випадки;
  • Полтавська область — 1 069 випадків;
  • Рівненська область — 10 073 випадки;
  • Сумська область — 2 187 випадків;
  • Тернопільська область — 8 075 випадків;
  • Харківська область — 11 832 випадки;
  • Херсонська область — 558 випадків;
  • Хмельницька область — 3 497 випадків;
  • Чернівецька область — 11 715 випадків;
  • Черкаська область — 2 177 випадків;
  • Чернігівська область — 2 545 випадків.

 

Полтавська ОДА інформує, що за минулу добу на Полтавщині COVID-19 діагностували у 55 людей – це антирекорд для нашої області:

  • у Полтаві – 22 нові випадки;
  • у Кременчуці – 10 випадків;
  • у Лубнах – 5 нових випадків;
  • на Машівщині, у Лубенському районі – по два випадки;
  • на Диканщині – 3 випадки;
  • у Полтавському та Миргородському районах, у Горішніх Плавнях та Миргороді, а також у колишніх Гребінківському, Глобинському, Котелевському, Хорольському, Пирятинському, Оржицькому, Новосанжарському районах – по одному випадку відповідно.

Наразі одужали 584 жителя регіону, продовжують лікування 459 людей. Усього 26 людей померли від коронавірусу на Полтавщині, за останню добу – двоє (у Кременчуці і на Пирятинщині).


72-річна кременчужанка померла від COVID-19
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

354
SaneK:
Сьогодні, 12:55

Вы или обновляйте статистику вверху страницы или удалите её, что бы не вводила людей в заблуждение


4 0

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