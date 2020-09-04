В Україні за добу зафіксували 2 582 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 55

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 984 Коментарів: 1

Антирекорд у Полтавській області по кількості хворих, виявлених за день

За останню добу в Україні зафіксували 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 55.





За даними МОЗ, станом на 9.00 10 вересня у нашій країні 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальні, 65 877 пацієнтів одужали (за добу – 1 174 людини). Загалом проведено 1 778 483 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 606 випадків;

Волинська область — 6 092 випадки;

Дніпропетровська область — 3 012 випадків;

Донецька область — 1 852 випадки;

Житомирська область — 3 938 випадків;

Закарпатська область — 8 359 випадків;

Запорізька область — 2081 випадок;

Івано-Франківська область — 10 802 випадки;

Кіровоградська область — 874 випадки;

м. Київ — 16 119 випадків;

Київська область — 6 554 випадки;

Львівська область — 16 452 випадки;

Луганська область — 503 випадки;

Миколаївська область — 1 766 випадків;

Одеська область — 8 874 випадки;

Полтавська область — 1 069 випадків;

Рівненська область — 10 073 випадки;

Сумська область — 2 187 випадків;

Тернопільська область — 8 075 випадків;

Харківська область — 11 832 випадки;

Херсонська область — 558 випадків;

Хмельницька область — 3 497 випадків;

Чернівецька область — 11 715 випадків;

Черкаська область — 2 177 випадків;

Чернігівська область — 2 545 випадків.

Полтавська ОДА інформує, що за минулу добу на Полтавщині COVID-19 діагностували у 55 людей – це антирекорд для нашої області:

у Полтаві – 22 нові випадки;

у Кременчуці – 10 випадків;

у Лубнах – 5 нових випадків;

на Машівщині, у Лубенському районі – по два випадки;

на Диканщині – 3 випадки;

у Полтавському та Миргородському районах, у Горішніх Плавнях та Миргороді, а також у колишніх Гребінківському, Глобинському, Котелевському, Хорольському, Пирятинському, Оржицькому, Новосанжарському районах – по одному випадку відповідно.

Наразі одужали 584 жителя регіону, продовжують лікування 459 людей. Усього 26 людей померли від коронавірусу на Полтавщині, за останню добу – двоє (у Кременчуці і на Пирятинщині).



