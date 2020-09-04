В Україні за добу зафіксували 2 582 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 55

Антирекорд у Полтавській області по кількості хворих, виявлених за день
За останню добу в Україні зафіксували 2 582 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 55.
За даними МОЗ, станом на 9.00 10 вересня у нашій країні 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальні, 65 877 пацієнтів одужали (за добу – 1 174 людини). Загалом проведено 1 778 483 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 606 випадків;
- Волинська область — 6 092 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 012 випадків;
- Донецька область — 1 852 випадки;
- Житомирська область — 3 938 випадків;
- Закарпатська область — 8 359 випадків;
- Запорізька область — 2081 випадок;
- Івано-Франківська область — 10 802 випадки;
- Кіровоградська область — 874 випадки;
- м. Київ — 16 119 випадків;
- Київська область — 6 554 випадки;
- Львівська область — 16 452 випадки;
- Луганська область — 503 випадки;
- Миколаївська область — 1 766 випадків;
- Одеська область — 8 874 випадки;
- Полтавська область — 1 069 випадків;
- Рівненська область — 10 073 випадки;
- Сумська область — 2 187 випадків;
- Тернопільська область — 8 075 випадків;
- Харківська область — 11 832 випадки;
- Херсонська область — 558 випадків;
- Хмельницька область — 3 497 випадків;
- Чернівецька область — 11 715 випадків;
- Черкаська область — 2 177 випадків;
- Чернігівська область — 2 545 випадків.
Полтавська ОДА інформує, що за минулу добу на Полтавщині COVID-19 діагностували у 55 людей – це антирекорд для нашої області:
- у Полтаві – 22 нові випадки;
- у Кременчуці – 10 випадків;
- у Лубнах – 5 нових випадків;
- на Машівщині, у Лубенському районі – по два випадки;
- на Диканщині – 3 випадки;
- у Полтавському та Миргородському районах, у Горішніх Плавнях та Миргороді, а також у колишніх Гребінківському, Глобинському, Котелевському, Хорольському, Пирятинському, Оржицькому, Новосанжарському районах – по одному випадку відповідно.
Наразі одужали 584 жителя регіону, продовжують лікування 459 людей. Усього 26 людей померли від коронавірусу на Полтавщині, за останню добу – двоє (у Кременчуці і на Пирятинщині).