КТУ за 1,7 млн грн «приробить» автономний хід ще двом кременчуцьким тролейбусам

Сьогодні, 08:11 Переглядів: 902 Коментарів: 5

Кременчуцьке тролейбусне управління за результатами тендеру купить ще дві тягові акумуляторні батареї для тролейбусів та зарядні комплекти для тих. Аукціон відбувся 17 серпня, і КТУ опублікувало в Prozorro повідомлення про намір укласти угоду з переможцем – фірмою з Броварів ТОВ «Політехносервіс». Це підприємство запропонувало ціну 1 млн 690 044 тис грн, що на 9066 менше від очікуваної вартості закупівлі. Конкурент у цієї фірми був один – київська фірма ТОВ «Сімметрон-ЕК», її пропозиція виявилася дорожчою. Обидва учасники не знижували ціну.





Відповідно до умов тендерної документації, товар має бути новим, виготовленим у 2020 році та адаптованим для застосування у тролейбусах «Богдан». Заряд тягової батареї має забезпечувати рух тролейбуса автономним ходом на відстань не менше 20 км. Строк поставки товару – до 31 грудня 2020 року.





Встановлені такі вимоги до товару:

тягова батарея має бути придатна для експлуатування при температурах навколишнього середовища від -20°С до +55°С;

потужність батареї - не менше 65 кВт;

батарея має бути сформована в блоки, придатні для розміщення на даху тролейбуса;

маса батареї не повинна перевищувати – 600 кг;

комплект зарядного пристрою має забезпечувати заряд батареї від контактної мережі.

Переможець тендеру також має надати технічні консультації щодо встановлення батарейних комплексів на тролейбуси.





Як пояснив Руслан Івашина, керівник відділу транспорту виконкому, батарейні комплекси призначені для дообладнання автономним ходом ще двох тролейбусів із тієї партії, яка вже куплена за кредитом ЄБРР (40 штук) та експлуатується у Кременчуці. По яких маршрутах пустять ці тролейбуси, Руслан Івашина поки що не озвучив.





Переможець тендеру ТОВ «Політехносервіс» вже дообладнав два тролейбуси автономним ходом. Один з них, №1+, ходить на Петрівку; інший, №5А+, возить людей у Кохнівку. Щоправда, ці «гранатові красені» часто ламаються і підводять пасажирів.





У рамках закупівлі за кредитом ЄБРР на 8 млн євро Кременчук має отримати ще 8 тролейбусів із заводським автономним ходом від білоруського підприємства «Бєлкоммунмаш», але їх поставка застопорилася через політичну ситуацію в Білорусі.



