Мурал першому загиблому на Донбасі створили на Полтавщині

Стінопис у пам’ять про військового створили у селі Щербані неподалік Полтави. Геннадій Біліченко був першим загиблим на Донбасі. Ушанувати його вирішили місцеві жителі. Гроші на фарбу та інші матеріали збирали самостійно.
Зображення розмістили на гаражі однієї з місцевих жительок. До речі, ця будівля знаходиться на вулиці, названій на честь Біліченка.
Геннадій Біліченко – перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі. Він був капітаном Служби безпеки України. Загинув 13 квітня 2014 року у Слов’янську на Донеччині.