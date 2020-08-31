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Кременчук, Культура

Мурал першому загиблому на Донбасі створили на Полтавщині

Сьогодні, 08:44 Переглядів: 508

 

Такий мурал на честь Геннадія Біліченка створили у Щербанях. Зробили це троє місцевих жителів

Стінопис у пам’ять про військового створили у селі Щербані неподалік Полтави. Геннадій Біліченко був першим загиблим на Донбасі. Ушанувати його вирішили місцеві жителі. Гроші на фарбу та інші матеріали збирали самостійно.


Зображення розмістили на гаражі однієї з місцевих жительок. До речі, ця будівля знаходиться на вулиці, названій на честь Біліченка.


Геннадій Біліченко – перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі. Він був капітаном Служби безпеки України. Загинув 13 квітня 2014 року у Слов’янську на Донеччині.



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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Суспільне новини
Теги: мурал СБУ війна АТО ООС
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