Мурал першому загиблому на Донбасі створили на Полтавщині

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Такий мурал на честь Геннадія Біліченка створили у Щербанях. Зробили це троє місцевих жителів

Стінопис у пам’ять про військового створили у селі Щербані неподалік Полтави. Геннадій Біліченко був першим загиблим на Донбасі. Ушанувати його вирішили місцеві жителі. Гроші на фарбу та інші матеріали збирали самостійно.





Зображення розмістили на гаражі однієї з місцевих жительок. До речі, ця будівля знаходиться на вулиці, названій на честь Біліченка.





Геннадій Біліченко – перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі. Він був капітаном Служби безпеки України. Загинув 13 квітня 2014 року у Слов’янську на Донеччині.







