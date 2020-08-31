Людмила Корнієнко: соціальний захист - один з пріорітетів «Довіри», тому я в цій команді

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 420

В інтерв’ю з нею – про головні проблеми й успіхи в її роботі. А також про те, чому вона обрала команду партії «Довіра» і чому майбутнє місцевого самоврядування на Полтавщині пов’язує саме з цією політичною силою.





Людмила Василівна, ви управлінець з величезним досвідом в соціальній сфері і водночас людина, яка бере активну участь у роботі місцевого самоврядування. В чому ви бачите важливість майбутніх місцевих виборів?





Від місцевого самоврядування залежатиме дуже багато – як з точки зору розбудови нашої області, так і з точки зору соціального забезпечення кожного окремо взятого її мешканця. Наприклад, на сьогодні наш департамент безпосередньо працює для третини населення області. Це одержувачі багатьох соціальних послуг, державних соціальних допомог, пільг, субсидій, виплат, гарантій, компенсацій. І співпраця з обласною радою, з керівництвом об’єднаних територіальних громад має тут ключове значення. Особливо враховуючи реформу децентралізації і ті зміни, які нас чекають.





Але при напрацюванні реформ головне – щоб люди відчували від них позитив. Якщо все відбувається навпаки, це не реформа. Соціальний захист не можна розривати на державний і місцевий рівень. Він буде ефективним лише тоді, коли для мешканців області поряд з державними будуть працювати місцеві соціальні програми.





Відповідно, дуже важливо, щоб у місцевому самоврядуванні працювали ті, для кого саме людина є головною цінністю. І саме ті, хто не просто знає проблеми людей, а і як їх вирішити. Таких лідерів я бачу у команді політичної партії «Довіра». Саме тому і я приєднуюся до цієї команди. Я знаю: наша співпраця принесе користь мешканцям Полтавської області.





Що важливо, аби місцеве самоврядування визначило саме соціальний захист своїм пріоритетом?





Необхідно, щоб ті органи влади, які обираються на місцях, розуміли, що соціальний захист – це першочергове завдання. Ми розуміємо важливість таких елементів інфраструктури як дороги, освітлення, водогони. Однак головна цінність для кожного суспільства – це людина і її потреби. А у нас є багато категорій громадян, які на сьогодні не здатні себе забезпечити за віком та станом здоров’я. І мова йде не тільки про грошові виплати, а й про розвиток доступних, якісних і головне – вкрай потрібних для непрацездатних громадян соціальних послуг.





Наприклад, зараз у нас працюють 33 базових територіальних центри, через які в кожному районі надаються соціальні послуги з обслуговування одиноких людей на дому. Низький уклін соціальним робітникам, які обслуговують щодня в домашній умовах 17 тис. мешканців області, які цього потребують.





Зараз, у зв’язку з реформою децентралізації, ми йдемо до створення центрів соціальних послуг на базі всіх громад. 14 таких центрів уже створені. Важливо, щоб кожен обраний голова міста чи ОТГ розумів необхідність запровадження на рівні громади комплексу соціальних послуг. Це відкриття будинків ветеранів, побутові послуги (швачки, взуттєвик, перукар, прання білизни) і соціально-реабілітаційні послуги для осіб з інвалідністю, ветеранів праці.





Чого вже зараз вдалося досягнути Полтавщині, адже наша область є одним з лідерів за багатьма показниками в соціальній сфері?





Дійсно, за багатьма напрямками ми перебуваємо в першій п’ятірці областей. Багато соціальних програм взагалі унікальні для України, вони реалізовані в нашій області. Але якщо ми говоримо про успіх роботи, то мені він не належить. Це успіх кожного працівника галузі. Адже в системі соціального захисту в Полтавській області працює більше 6 тис. працівників, і 78% з них – це соціальні працівники територіальних центрів і будинків-інтернатів. І я знаю, що для кожного з наших працівників вирішення потреб людей стоїть на першому місці.





Наприклад, нам вдалося запровадити службу соціального таксі. З часом за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів та місцевих бюджетів ми забезпечили соціальним таксі 23 райони області, і головне – що продовжуємо це здійснювати. Наразі завдяки нашим спільним зусиллям такі спеціалізовані машини мають 7 ОТГ. Враховуючи, що в області у нас проживають 80 тис. осіб з інвалідністю, і 50% з них мешкають в сільській місцевості, це вкрай важлива програма. Будемо працювати над тим, аби такий транспорт був у кожній громаді.





Новим напрямком було створення на базі територіальних центрів робочих місць для осіб з інвалідністю. В подальшому працюватимемо над тим, щоб у центрах соціальних послуг ОТГ ця категорія громадян не тільки одержувала соцпослуги, а і, по можливості, сама працювала. Тобто, на базі центрів соціальних послуг будемо створювати реальні робочі місця для людей з інвалідністю.





Як вирішується в області питання дітей з інвалідністю? Адже батькам необхідно працювати, а таким дітям потрібен додатковий догляд. Все це дуже важко.





Правильна державна політика в таких ситуаціях – щоб діти з інвалідністю не відривалися від сім’ї. Але для цього нам необхідно в кожному районі, а тепер і в кожній громаді, створити відповідні умови для мам і для таких дітей. 6 таких центрів реабілітації вже працюють. Наша мета – щоб дитина мала змогу проводити реабілітацію, а мама могла тимчасово залишати дитину під наглядом. Поряд з цим вважаю, що будинки для дітей-інвалідів також треба зберегти. Ми в нашій області розробили принципово новий підхід з вирішення питань для сімей, де виховуються діти з інвалідністю. Вже з жовтня все повинно відбуватися в одне звернення.





У чому ще ви бачите складнощі роботи органів соціального захисту?





Як ми знаємо, пенсії призначаються довічно. Водночас, отримувачам соціальної допомоги ми змушені робити перерахунок кожні шість місяців. Це стосується субсидій, допомоги малозабезпеченим, багатодітним та ін. На жаль, немає такого принципу – поклав документи і автоматично отримав призначення. І людина повинна кожного разу звертатися до управління соцзахисту. Це дуже складний механізм, який потрібно спрощувати на державному рівні.





Які складнощі виникли у зв’язку з пандемією COVID-19, адже немає жодної сфери, на яку не вплинули карантинні заходи?





Звичайно, на нашій роботі це теж позначилося. Але, незважаючи на складнощі, працівники системи забезпечили безперебійне нарахування всіх державних соціальних виплат, стабільну роботу будинків інтернатів і територіальних центрів. Більше того, коли почалася пандемія, ми додатково взяли на обслуговування близько 500 одиноких громадян.





Давайте ще раз перейдемо до теми місцевих виборів. Ви приєдналися до команди політичної партії «Довіра», хоча це нова політична сила. Чому обрали саме її?





Достатньо просто подивитися, що ініціатором створення партії є народний депутат Олег Кулініч, який однозначно є найефективнішим депутатом-мажоритарником від Полтавської області. Саме Олег Іванович допомагав і допомагає відстоювати ключові питання соціального захисту населення перед міністерствами і урядом. Також в команді «Довіри» нинішній голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, з яким теж є взаєморозуміння і ефективна співпраця по всім ключовим питанням соціального захисту. До партії приєднуються ефективні міські голови і голови ОТГ, вона має на Полтавщині найкращий кадровий потенціал. Ці люди зможуть зробити багато корисного для області, і сама хочу бути учасником цих змін. У мене є довіра до цієї команди. Впевнена, що довіра до неї буде і у мешканців області.





У чому ви бачите важливість співпраці з депутатським корпусом Верховної Ради і з Олегом Кулінічем як найактивнішим депутатом від Полтавщини? Як законодавчий орган може сприяти вирішенню проблем соціальної сфери?





Якщо говорити про державний рівень, то необхідно скоротити кількість нормативно-правових актів, які регламентують призначення допомог, пільг, субсидій, компенсацій тощо. Зараз таких актів понад 250. Очевидно, що це дуже багато – і юридичні складнощі, і бюрократична тяганина - звідси. Кожен законодавчий акт повинен бути зрозумілий людям, а не викликати запитання. «Чому мені так, а моєму сусіду по-іншому?» Добре, коли депутати органів місцевого самоврядування можуть подати свої пропозиції народному депутату, який не просто покладе їх в шухляду, а дійсно буде відстоювати!!! А в роботі Олега Кулініча я не сумніваюся. Подивіться на його округ. Це дійсно зразок того, як має працювати депутат, який перебуває на своєму місці. Саме тому, об’єднавшись зі справжніми патріотами свого краю, ми зможемо змінювати на краще і нашу Полтавщину, і всю Україну.





Людмила Василівна, за вашими оцінками, скільки коштів недоотримує соціальна сфера, аби в повній мірі забезпечити базові потреби людей?





Некоректно буде називати якусь конкретну суму, бо соціальний захист напряму залежить від розвитку економіки держави. Якщо в бюджеті цих коштів немає, то яку б ми суму з вами не назвали – це будуть лише наші фантазії. Наприклад, фактично всі пенсіонери додатково потребують підтримки з боку держави. Тому дуже важливо, щоб на місцях активно вирішували проблеми непрацездатних громадян. Зараз, згідно законодавства, запроваджено оплату за соцпослуги. Однак, завдяки нашій тісній співпраці з засновниками територіальних центрів, у нашій області продовжено надання безкоштовних послуг одиноким громадянам.