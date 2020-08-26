У Полтавській області мають закрити 14 шкіл

Сьогодні, 07:21 Переглядів: 0

На Полтавщині мають скоротити кількість шкіл. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Полтавської ОДА Віта Ковальська 28 серпня під час засідання тридцять четвертої позачергової сесії Полтавської обласної ради.





Стало відомо, що скорочуються малокомплектні школи. Діти будуть перевозитися до найближчих великих шкіл, крім однієї школи, яка мала 100% орендовані приміщення і була вечірньою.





Закриваються: