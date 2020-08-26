У Полтавській області мають закрити 14 шкіл

На Полтавщині мають скоротити кількість шкіл. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Полтавської ОДА Віта Ковальська 28 серпня під час засідання тридцять четвертої позачергової сесії Полтавської обласної ради.
Стало відомо, що скорочуються малокомплектні школи. Діти будуть перевозитися до найближчих великих шкіл, крім однієї школи, яка мала 100% орендовані приміщення і була вечірньою.
Закриваються:
Гадяцька вечірня школа;
Райозерська школа I-II ступенів Оржицького району;
Золотухівська школа I-II ступенів Оржицького району;
Шедіївська школа I-II ступенів Нехворощанської сільради;
філія Лубенської ЗОШ I-II ступенів;
Свиридівська школа I-II ступенів Лохвицького району;
Гамалійська ЗОШ I-II ступенів Лохвицького району;
Жабківська ЗОШ I-II ступенів Лохвицького району;
Дем'янівська початкова школа Семенівської райради;