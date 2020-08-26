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Кременчук, Освіта, Полтавщина

У Полтавській області мають закрити 14 шкіл

Сьогодні, 07:21 Переглядів: 0

Дітей будуть возити до найближчих великих шкіл

На Полтавщині мають скоротити кількість шкіл. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Полтавської ОДА Віта Ковальська 28 серпня під час засідання тридцять четвертої позачергової сесії Полтавської обласної ради.


Стало відомо, що скорочуються малокомплектні школи. Діти будуть перевозитися до найближчих великих шкіл, крім однієї школи, яка мала 100% орендовані приміщення і була вечірньою.


Закриваються:

  • Гадяцька вечірня школа;
  • Райозерська школа I-II ступенів Оржицького району;
  • Золотухівська школа I-II ступенів Оржицького району;
  • Шедіївська школа I-II ступенів Нехворощанської сільради;
  • філія Лубенської ЗОШ I-II ступенів;
  • Свиридівська школа I-II ступенів Лохвицького району;
  • Гамалійська ЗОШ I-II ступенів Лохвицького району;
  • Жабківська ЗОШ I-II ступенів Лохвицького району;
  • Дем'янівська початкова школа Семенівської райради;
  • Лобачівський НВК Решетилівської райради;
  • Абазівська ЗОШ Полтавської райради;
  • Божківський НВК Полтавської райради;
  • Тахтаулівське НВК Полтавської райради;
  • школа у Кобеляцькому районі.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: школа
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