Нема грошей: КП «Теплоенерго» відмовилося в цьому році від реконструкції ЦТП

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 116

Також підприємство відмовилося від купівлі вахтового автомобіля - відповідні зміни пропонуються до інвестпрограми на 2020 рік

Комунальне підприємство «Теплоенерго» підготувало зміни до інвестиційної програми на 2020 рік, проєкт рішення виконкому обговорили у режимі відеоконференції. Зміни передбачають скорочення заходів у зв'язку з недоотриманням коштів на інвестиції від тарифів (точніше, оплати в рамках тарифів). На підприємстві зазначають, що причиною невиконання інвестпрограми є, у тому числі, те, що у зв'язку з COVID-19 діє період оплати споживачів за житлово-комунальні послуги, введений законодавчими актами.



Зокрема, у цьому році КП «Теплоенерго» відмовилося в цьому році від реконструкції центральних теплових пунктів зі встановленням автоматизації виробничих процесів. Варто зазначити, що цей захід давав би можливість поліпшити регулювання теплового режиму в будинках, і очікуваний економічний ефект мав би сягнути 6,8 млн грн - але не склалося. Також підприємство відмовилося від купівлі вахтового автомобіля.



Заходи, які плануються до виконання цьогоріч такі:

придбання екскаватора-навантажувача;

придбання лічильників електричної енергії та модемів до них;

придбання зварювальних агрегатів (вже куплені);

придбання апарату для зварювання поліетиленових труб.

Загальний обсяг інвестицій на 2020 рік скорочено із 10 млн грн до 4,36 млн грн.