ФК «Кремінь» дізнався усіх суперників на наступний сезон

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У наступному сезоні в Першій лізі зіграє 16 команд, у Другій - 27 (дві групи у два кола), а звітно-виборна Конференція ПФЛ відбудеться 29 вересня

Вчора, 21 серпня, у Києві відбулося засідання Чергової XXVІІІ Конференції Професіональної футбольної ліги України. Кременчук представив директор ФК «Кремінь» Андрій Недяк. Кременчуцька команда цього дня отримала атестат на новий сезон та диплом як однієї з кращих пресслужб Першої ліги – «Перша ліга. Прогрес сезону».





Затверджено і план-календар змагань в обох лігах. Перша ліга стартує 5 вересня, а Друга - наступного дня. Жеребкування змагань у Першій та Другій лігах відбудеться 26 серпня у Будинку футболу.

У Першій лізі зіграє 16 команд, а не 18 як планувалося раніше. «Металург» Запоріжжя та «Черкащина» поступилися командам Другої ліги та понизилися в класі. Через брак фінансування до Другої ліги опустилися «Балкани».

Таким чином визначилися всі суперники «Кременя» в сезоні 2020-2021: «Авангард» Краматорськ, «Агробізнес» Волочиськ, «Альянс» Липова Долина, «Верес» Рівне, «Волинь» Луцьк, «ВПК-Агро» Магдалинівка, «Гірник-Спорт» Горішні Плавні, «Кристал» Херсон, «Металіст 1925» Харків, «Миколаїв», «Нива» Тернопіль, «Оболонь» Київ, «Полісся» Житомир, «Прикарпаття» Івано-Франківськ та «Чорноморець» Одеса.

До речі, київський клуб «Оболонь-Бровар» зняв приставку Бровар, таким чином столичний клуб повернув назву «Оболонь», а у Другій лізі «Гірник» Кривий Ріг перейменували у «Кривбас».