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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці 14 хворих на коронавірус проживають у 9 санітарних зонах

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 599

 

Містяни, які проживають на території санзон, мають дотримуватися карантинних обмежень

Станом на 21 серпня у Кременчуці на COVID-19 хворіють 14 людей. За повідомленням мерії нашого міста, у мікрорайонах, де вони проживають, визначено санітарні зони.


Так, на сьогоднішній день діють 9 санітарних зон:

  • №1, де проживає одна особа, у якої виявили коронавірусну інфекцію (вул. Героїв України, парк «Воїнів-інтернаціоналістів», пров. Грозненський, вул. Героїв Крут, вул. Воїнів-інтернаціоналістів та прилегла до неї вул. Володимира Великого);
  • №6 – один хворий (квт. №274, вул. Вершигори, вул. А. Ковальова, пров. Прибережний, пров. Сонячний, вул. Олексія Древаля, вул. Харківська та прилеглі проспекти Свободи та Лесі Українки);
  • №8 (вул. Вадима Пугачова, вул. Миру, 1-й Піщаний тупик та прилегла до них вул. Київська) – один хворий;
  • №11 (вул. Київська, просп. Свободи) – 4 хворих;
  • №15 (вул. Троїцька, вул. Богдана Хмельницького, вул. Лікаря Богаєвського, вул. Прирічна) – один хворий;
  • №17 (вул. Аерофлотська, вул. Некрасова, вул. Целіноградська, просп. Полтавський, пров. Ємельяненка) – один хворий;
  • №19 (квт. 304, вул. Ціолковського, вул. Великокохнівська) – один хворий;
  • №27 (вул. Європейська, просп. Свободи, вул. Маяковського, вул. Червона Гірка, вул. Партизанська, пров. Будівельний, пров. Медовий, вул. Залізнична) – троє хворих;
  • №28 (вул. Чумацький шлях, вул. Івана Приходька, вул. Верхньодніпровська) – один хворий.


Мерія нагадує, що містяни, які проживають на території санзон, мають дотримуватися обмежень, зокрема: не виходити із помешкань без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів), дотримуватися соціальної дистанції не менш, ніж 2 метри. 

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантин санитарная зона
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