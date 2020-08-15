У Кременчуці 14 хворих на коронавірус проживають у 9 санітарних зонах

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Містяни, які проживають на території санзон, мають дотримуватися карантинних обмежень

Станом на 21 серпня у Кременчуці на COVID-19 хворіють 14 людей. За повідомленням мерії нашого міста, у мікрорайонах, де вони проживають, визначено санітарні зони.





Так, на сьогоднішній день діють 9 санітарних зон:

№1, де проживає одна особа, у якої виявили коронавірусну інфекцію (вул. Героїв України, парк «Воїнів-інтернаціоналістів», пров. Грозненський, вул. Героїв Крут, вул. Воїнів-інтернаціоналістів та прилегла до неї вул. Володимира Великого);

№6 – один хворий (квт. №274, вул. Вершигори, вул. А. Ковальова, пров. Прибережний, пров. Сонячний, вул. Олексія Древаля, вул. Харківська та прилеглі проспекти Свободи та Лесі Українки);

№8 (вул. Вадима Пугачова, вул. Миру, 1-й Піщаний тупик та прилегла до них вул. Київська) – один хворий;

№11 (вул. Київська, просп. Свободи) – 4 хворих;

№15 (вул. Троїцька, вул. Богдана Хмельницького, вул. Лікаря Богаєвського, вул. Прирічна) – один хворий;

№17 (вул. Аерофлотська, вул. Некрасова, вул. Целіноградська, просп. Полтавський, пров. Ємельяненка) – один хворий;

№19 (квт. 304, вул. Ціолковського, вул. Великокохнівська) – один хворий;

№27 (вул. Європейська, просп. Свободи, вул. Маяковського, вул. Червона Гірка, вул. Партизанська, пров. Будівельний, пров. Медовий, вул. Залізнична) – троє хворих;

№28 (вул. Чумацький шлях, вул. Івана Приходька, вул. Верхньодніпровська) – один хворий.





Мерія нагадує, що містяни, які проживають на території санзон, мають дотримуватися обмежень, зокрема: не виходити із помешкань без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів), дотримуватися соціальної дистанції не менш, ніж 2 метри.