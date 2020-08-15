У Кременчуці триває відкритий чемпіонат України з велоспорту

Вчора, 21 серпня, у Кременчуці стартував відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе). В урочистому відкритті заходу взяли участь заступник міського голови Руслан Проценко, секретар міської ради Юрій Гриценко, президент ГО «Полтавської обласної федерації велоспорту» Геннадій Іванян та Заслужений тренер України Віктор Дементьєв. Вони побажали учасникам успіхів у змаганнях, нових спортивних досягнень і перемог. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Стартував чемпіонат із змагань у парній гонці на час на дистанції 10 км. Велосипедисти проїхали маршрутом - вул. Занасипський шлях (поблизу УкрАвтогаз).
22 серпня відбудеться гонка з вибуванням, дистанція 20 км. Старт о 10.00 год. поблизу парку «Студентський». Маршрут гонки - вул. Велика Набережна до газової заправки Авто ринку та в зворотному напряму по вул. Велика Набережна до АЗС УкрНафта.
23 серпня - гонка критеріум, дистанція якої становить 30 км. Маршрут гонки – пл. Перемоги, вул. Генерала Жадова, вул. Першотравнева, вул. Перемоги, вул. Ігоря Сердюка, площа Перемоги. Старт о 10.00 год.
У фінальний день відкритого чемпіонату України з велосипедного спорту (шосе), 23 серпня, заплановане проведення дитячо-юнацьких велоперегонів «Юні чемпіони». Змагання серед підростаючих велосипедистів проходитимуть під гаслом «Юні чемпіони» з 10.00 до 13.00 год. на площі Перемоги.