У Кременчуці триває відкритий чемпіонат України з велоспорту

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Вчора, 21 серпня, у Кременчуці стартував відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе). В урочистому відкритті заходу взяли участь заступник міського голови Руслан Проценко, секретар міської ради Юрій Гриценко, президент ГО «Полтавської обласної федерації велоспорту» Геннадій Іванян та Заслужений тренер України Віктор Дементьєв. Вони побажали учасникам успіхів у змаганнях, нових спортивних досягнень і перемог. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Стартував чемпіонат із змагань у парній гонці на час на дистанції 10 км. Велосипедисти проїхали маршрутом - вул. Занасипський шлях (поблизу УкрАвтогаз).



