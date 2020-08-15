Два жахливих ДТП забрли життя двох дітей та дорослого

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Сьогодні вночі сталося два ДТП в Полтавському та Глобинському районах. Загинули двоє малолітніх дітей та один дорослий. Ще четверо людей із травмами різного ступеню тяжкості перебувають у лікарняних закладах. Про це повідомляє пресслужба поліції.



Полтавський район. 22 серпня, близько 2-ї години, на 336-му кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу с. Говтвянчик, зіткнулися автомобіль «VOLVO S60» під керуванням водія 1990 р.н. та вантажний автомобіль «MAN» під керуванням водія 1994 р.н. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажири «VOLVO» 2016 та 2018 р.н. від отриманих травм померли на місці події. Пасажирка автомобіля «VOLVO» 1990 р.н. отримала тілесні ушкодження та у тяжкому стані доставлена до 1-ї міської клінічної лікарні Полтави. Також отримали тілесні ушкодження й доставлені до лікарні водій автомобіля «MAN» та його пасажир 1994 р.н.



За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.





Глобинський район. 22 серпня, близько 1-ї години, в с. Пронозівка, місцевий мешканець 2003 р.н. керуючи мопедом «Альфа» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Унаслідок ДТП неповнолітній отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Глобинської районної лікарні. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.





Обставини та причини обох ДТП встановлюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває досудове розслідування.